Wende um Schalke-Star – plötzlich steht sogar ein Blitz-Abschied im Raum

Ilyes Hamache hat beim FC Schalke 04 aktuell einen schweren Stand. Nach ordentlicher Vorbereitung blieb der 22-jährige Franzose in der Saison bislang nahezu außen vor.

Nur am ersten Spieltag gegen Hertha BSC schaffte er den Sprung in den Spieltagskader des FC Schalke. Gegen Kaiserslautern und im DFB-Pokal wurde er nicht berücksichtigt.

Schalkes Trainer setzt auf neue Dynamik

Cheftrainer Miron Muslic bevorzugt ein 3-4-2-1-System. Hamaches Stärken, wie das Dribbling, passen nicht zum aktuellen Anforderungsprofil. Muslic betonte: „Ich entscheide immer nach Leistung. Und ich entscheide immer danach, was das Beste für die Mannschaft ist.“ Im Fokus stehen Intensität, Laufstärke und ein aktives Spiel.

Am Zweitliga-Auftakt brachte Muslic überraschend Peter Remmert anstelle von Hamache. Der 20-Jährige soll besser in den neuen Stil von Schalke passen. Zudem verpasste Hamache eine ganze Trainingswoche, was seine Aussichten weiter verschlechterte. Auch im Offensiv-Mittelfeld gibt es mit Karaman, Hojlund und Antwi-Adjei starke Konkurrenz.

Hamaches Zukunft ungewiss

Im Muslic-System gibt es keine klassischen Flügelspieler, was Hamache zusätzlich benachteiligt. Laut „WAZ“ könnte der Franzose Schalke noch vor Ablauf der Transferfrist auf Leihbasis verlassen.

Letzten Sommer wechselte Hamache vom FC Valenciennes nach Gelsenkirchen und unterschrieb bis 2028. Alerdings steht bereits nach den ersten Pflichtspiel-Wochen sein langfristiger Verbleib auf Schalke sehr infrage.

