Frust bei Ex-Schalke-Star: Wo steht Malick Thiaw aktuell?

Diese Frage wüsste der Ex-Schalke-Star wohl selbst gerne beantwortet. In der Knappenschmiede galt er als Ausnahmetalent. Konnte mit den S04-Profis den Bundesliga-Aufstieg feiern und wechselte bereits mit 21 Jahren für 12,8 Millionen Euro zur AC Mailand. Doch aktuell muss Malick Thiaw mehrere Rückschläge verkraften.

Auch wenn der Wechsel zu Newcastle United auf Schalke für einen kleinen Geldregen sorgte, bedeutete dieser für Thiaw eine erneute Umgewöhnung, die aktuell mehr als holprig startet. In den drei ersten Ligaspielen kam der Ex-Schalker lediglich auf neun Einsatzminuten. Doch damit nicht genug.

Ex-Schalker ohne Chance beim DFB

Auch in der deutschen Nationalmannschaft fehlt die Berücksichtigung von Thiaw. Bereits seit Oktober 2023 berief Julian Nagelsmann den Ex-Schalker nicht mehr in die DFB-Auswahl. Dabei hätte der Innenverteidiger einen echten Mehrwert bieten können.

Gerade die aktuelle Länderspielpause befeuerte die Diskussion um Deutschlands wacklige Defensive. Sogar Antonio Rüdiger und Jonathan Tah mussten sich scharfer Kritik aussetzen. Dass Thiaw in den letzten Jahren hier gar keine Beachtung erfuhr, wirkt unverständlich. Immerhin konnte der 24-Jährige bei der AC Milan regelmäßige Spielzeit auf Top-Niveau sammeln. Der aktuelle Stand des Ex-Schalkers wirkt deutlich problematischer.

Thiaws Zukunft in Newcastle

Bei Newcastle wird sich Thiaw erst auf der Innenverteidigung-Position neben Sven Botman, Fabian Schär und Dan Burn durchsetzen müssen. Die dringend benötigte Spielzeit dürfte nicht garantiert sein. Sollte der 24-Jährige sich diese allerdings in der starken Premier League erkämpfen können, führt auch beim DFB kein Weg mehr am Innenverteidiger aus der Knappenschmiede vorbei.

Dass er dabei das Potenzial hat, sowohl Newcastle als auch die DFB-Elf zu verstärken, hat der Ex-Schalke-Star mehrfach in Mailand und Gelsenkirchen unter Beweis stellen können. Aktuell könnte Newcastle also sowohl als Bremse als auch als Sprungbrett für Thiaw fungieren.