Schalke-Neuzugang lässt Mulder sprachlos zurück – „Das ist unglaublich“

Wer ist auf Schalke aktuell verantwortlich für die starken Leistungen und guten Ergebnisse? Ein Zusammenspiel aus klarer Taktik und den dazu passenden „Spielerprofilen“ – wie es Miron Muslic so gern betont.
Harte Zweikämpfe, viel Einsatz und hohe Laufbereitschaft sind die Tugenden des Muslic-Fußballs. Kein Wunder also, dass der Neuzugang Soufiane El-Faouzi perfekt ins Konzept auf Schalke unter Muslic passt. Mit seinen Leistungen auf dem Platz untermauert der erst 23-Jährige sein Profil.
Schalkes unermüdlicher Malocher
Bereits in der vergangenen Saison galt El-Faouzi in Aachen als Dauerbrenner, legte die meisten Saison-Kilometer (427) in Deutschlands Profiligen zurück und bestritt die meisten Zweikämpfe (1019). Ein unermüdlicher Malocher für Muslics defensive Fußball-Philosophie. Doch der Schalke-Neuzugang bringt nicht nur seinen Cheftrainer ins Schwärmen.
„Das ist unglaublich“, lautet Youri Mulders Fazit, als er auf den 23-Jährigen angesprochen wird. Der Direktor Profifußball bei S04 stellt insbesondere die „richtige Mentalität“ El-Faouzis heraus. Die ließ den Deutschen bislang keine Pflichtspielminute in dieser Saison für Königsblau verpassen.
El-Faouzi: Abräumer und Vorbereiter
El-Faouzi bleibt auch auf Schalke unter Muslic seiner Rolle als Arbeiter treu und hilft damit der Mannschaft enorm weiter – sei es als Abräumer vor der Kette oder auch als Chancenvorbereiter in der Offensive. Hier stehen bereits zwei Assists für El-Faouzi zu Buche.
Eine Allzweckwaffe im Mittelfeld, die mit diesem Pensum kaum zu ersetzen ist und einen perfekten Transfer für den Muslic-Fußball auf Schalke darstellt. Bereits früh in der Saison präsentiert sich der Neuzugang in Bestform und lässt so nicht nur Mulder sprachlos zurück.