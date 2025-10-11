Schalke-Star glänzt auch im Testspiel – und stellt Muslic vor schwierige Entscheidung

Viele Höhepunkte sind aus der Testspiel-Niederlage der Schalker gegen den Bohemian FC (2:3) nicht hervorzuheben. Abseits des Platzes sorgten rund 2.000 mitgereiste S04-Fans für tolle Stimmung im Stadion im Norden Dublins. Auf dem Feld bot sich ihnen allerdings ein zäher Anblick.

Wenig herausgespielte Torchancen, dafür viele hart geführte Zweikämpfe, die Tempo und Spielfluss verlangsamten. Aufgrund der starken Rotation im Kader von Miron Muslic ist das sportliche Ergebnis hintenanzustellen. Zumal sich auch einige Schalker sehr positiv hervortun konnten.

Schalke-Spieler überzeugen individuell

Janik Bachmann, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, traf doppelt. Auch U19-Talent Luca Vozar überzeugte bei seinem Profi-Debüt von Anfang an. Auswirkungen auf die erste Mannschaft könnte in erster Linie eine engagierte Leistung von Christopher Antwi-Adjei haben.

Auch wenn sich die Schalker im Offensivspiel schwertaten, war Antwi-Adjei an der Mehrzahl der geringen Chancen beteiligt, sorgte für kleine kreative Momente und zeigte darüber hinaus Einsatzwillen im Testspiel. Eine Leidenschaft, die bei Cheftrainer Muslic und dessen Fußballkonzept Anklang finden dürfte. Trotz erstklassigem Saisonstart gibt es in der königsblauen Offensive Luft nach oben.

Gerade Neuzugang Christian Gomis ist noch nicht wirklich im Team angekommen. Abgesehen vom ausbleibenden Torerfolg konnte der Senegalese keinen durchschlagenden Eindruck auf das Schalker Spiel hinterlassen. Ist Antwi-Adjei die passende Alternative zum richtigen Zeitpunkt?

Antwi-Adjei bereits in Bielefeld stark

Muslic sollte Gomis natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit auf Schalke zugestehen. Der Stürmer stieß erst spät zur Mannschaft dazu. Am Ende zählen trotzdem Leistungen und Resultate. Die brachte Antwi-Adjei (nicht nur durch seinen Treffer) bereits in Bielefeld und knüpft daran in Dublin an.

Vor dem Auswärtsspiel in Hannover am Freitag (17. Oktober, 18.30 Uhr) dürfte Muslic also vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Moussa Sylla im Sturmzentrum scheint gesetzt, doch wer unterstützt ihn? Christian oder Christopher?