Gegner feiert Schalke-Star Katic – „Gebührt unser ausdrücklicher Dank und Respekt“

Abgesehen vom sportlichen Erfolg der Schalker in Bielefeld (2:1) blieb besonders eine Szene im Gedächtnis. Der Zusammenprall in der 69. Spielminute zwischen S04-Keeper Loris Karius und dem Bielefelder Jonny Grodowski – der direkt zu Boden sackte und so im ganzen Stadion für eine Schrecksekunde sorgte.

Der Einzige, der sich davon nicht schocken ließ, war der Schalke-Star Nikola Katic. Geistesgegenwärtig erkannte der Innenverteidiger die gefährliche Situation und reagierte schnell, indem er seinen Gegenspieler in die stabile Seitenlage drehte. Das medizinische Personal rund um den Mannschaftsarzt der Bielefelder, Prof. Dr. Stefan Budde, erreichte umgehend den bewusstlosen Spieler und konnte schlimmere Folgen abwenden.

Arminia dankt Nikola Katic

Auch dank Katics schneller Reaktion, die auch die Arminia aus Bielefeld lobend erwähnt: „Für diese schnelle und richtige Reaktion gebührt ihm unser ausdrücklicher Dank und Respekt“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung zu dem Vorfall, in der weiter von einem „schnellen und umsichtigen Eingreifen“ die Rede ist. Zudem vermeldet der Verein positive Neuigkeiten rund um Grodowski.

+++Detail im Adidas-Deal sorgt für Aufsehen+++

Ihm gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Dass der Stürmer nach dem Zusammenprall nicht mehr auf den Platz zurückkehren würde, war für Arminia-Coach Mitch Kniat sofort klar: „In diesem Moment ist der Arzt der Chef und nicht ich.“ Eine „Vorsichtsmaßnahme“ schreibt der Verein, aber sicher die richtige.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sportliche Situation auf Schalke

Weiterhin ist Grodowski eine rasche Genesung zu wünschen, während sportlich bei S04 erstmal durchgeatmet werden darf. Auf dem Platz geht es erst am Freitag (17. Oktober) in Hannover weiter. Die Länderspielpause dürfte Zeit für ein erstes Saisonfazit bieten.

Aktuelle News für Dich:

Dass dieses auf Schalke endlich mal wieder äußerst positiv ausfällt, ist auch Abwehrkante Katic zu verdanken. Der 28-Jährige hält als eine von vielen tragenden Stützen die Ordnung im Defensivverbund. Fünf Gegentore und Platz zwei sind also auch sein Verdienst. Wobei dieser am Wochenende in Bielefeld nicht nur im Sportlichen lag.