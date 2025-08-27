Ex-Schalker erleben irres Drama – nur einer kann am Ende jubeln

Erste Runde im DFB-Pokal oder großes Treffen der Ex-Schalker? Auf die Partie im DFB-Pokal zwischen Braunschweig und Stuttgart (7:8) trifft wohl beides ziemlich genau zu. Gerade im entscheidenden Elfmeterschießen lag die volle Verantwortung auf den Schultern der ehemaligen Königsblauen.

Sowohl die 120 Minuten zuvor als auch das Elfmeterschießen an sich boten den Zuschauern in Braunschweig beim Pokalabend Spannung bis in die letzte Sekunde. Dabei hatte der VfB den Sieg so gut wie sicher. Doch dann kamen die Ex-Schalker Mehmet-Can Aydin und Sebastian Polter.

Ex-Schalker retten BTSV zunächst

Die beiden letzten der fünf Elfmeter für die Eintracht übernahmen die Ex-Knappen – mit Erfolg. Beide treffen und Ron-Thorben Hoffmann, ebenfalls aus Gelsenkirchen gekommen, hält gegen Chema und guckt Zagadous Elfmeter am Tor vorbei. Braunschweig ist zurück im packenden Elfmeterkrimi, dem schon intensive 120 Minuten vorausgingen.

Hier sorgte ebenfalls ein Ex-Schalker auf Seiten der Stuttgarter für Höhen und Tiefen. Erst lenkte Alexander Nübel den ersten Gegentreffer unglücklich ins eigene Netz, zum Ende des Spiels sicherte er aber durch starke Paraden das Elfmeterschießen, aus dem der Torhüter letztendlich als Gewinner hervorging.

Nübel hält VfB den Sieg aus elf Metern

Gegen Lukas Frenkert hielt er den dritten von insgesamt zehn geschossenen Elfmetern auf sein Tor. Nach dem Treffer von Lorenz Assignon steht der VfB in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Was für ein Drama.

An dem gleich vier Ex-Schalker zum Höhepunkt in zentraler Rolle mitwirkten. Herauszuheben ist an dieser Stelle sicher Aydin, der über 120 Minuten eine beeindruckende kämpferische Leistung darbot, die aus objektiver Sicht eine Belohnung verdient hätte. Das gilt im Übrigen für die gesamte Braunschweiger Mannschaft.