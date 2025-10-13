Schalke musste lange auf diesen Moment warten: Muslic sorgt für die Star-Wende

Keine Unruhe, gute Ergebnisse und ein erfreulicher Tabellenplatz in der 2. Liga: Die Welt beim FC Schalke 04 ist aktuell mehr als nur in Ordnung. Einen großen Anteil daran hat auch Cheftrainer Miron Muslic, der die Mannschaft komplett verändert hat.

Dazu sorgte er auch bei einem Profi des FC Schalke 04 für eine irre Wende: Ron Schallenberg ist plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Der Mittelfeldspieler zeigt jetzt endlich, dass er das viele Geld wert ist, das S04 einst für ihn ausgegeben hat.

Schalke 04: Schallenberg nicht mehr wiederzuerkennen

„Das ist der Schallenberg, für den wir 2,5 Millionen Euro gezahlt haben“, ist nur ein Kommentar von vielen Schalke-Fans, die den Mittelfeldspieler feiern. Dazu hat der Sechser auch selbst einen Teil beizutragen. Nach zwei schwierigen Jahren mit schwachen Leistungen scheint Schallenberg endlich angekommen zu sein.

Im defensiven Mittelfeld räumt der 26-Jährige mittlerweile alles ab, wirft sich in jeden Zweikampf rein und nimmt endlich die wichtige Rolle ein, die man auf Schalke so sehnsüchtig erwartet hatte. Allerdings muss man auch erwähnen, dass Schallenberg oft als Innenverteidiger aushelfen musste, was wahrlich nicht seine Lieblingsposition ist.

Unter Muslic hat sich nicht nur S04 gewandelt, sondern auch Schallenberg, der immer mehr aufblüht. Auf der Sechs ist er gesetzt und wird von seinem Coach gelobt. Muslic sagte jüngst: „Ein Stabilisator. Er macht das unglaublich geschickt und sehr, sehr spielintelligent.“

Muslic sorgt für die Wende

Gemeinsam mit Neuzugang Soufiane El-Faouzi lassen die beiden Mittelfeldspieler nicht viel zu, harmonieren wunderbar miteinander. Beim FC Schalke 04 freut man sich sehr darüber und hofft auch, dass Schallenberg weiterhin gute Leistungen zeigen wird. Für Muslic ist er nämlich enorm wichtig.

Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Wie geht es mit Schallenberg am Saisonende weiter? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Mehreren Medienberichten zufolge verlängert sich der Kontrakt automatisch, wenn er eine gewisse Anzahl an Partien absolviert. Angesichts seiner Rolle unter Muslic dürfte das nur noch eine Formsache sein.