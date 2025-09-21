Karaman und Muslic merken es schon: Schalke-Star endlich vor dem erhofften Durchbruch?

Was ist das für ein starker Saisonstart des FC Schalke 04? Die Königsblauen haben nach zwei Horrorspielzeiten in der 2. Bundesliga endlich mal richtig gut begonnen und stehen nach sechs Spielen in der oberen Tabellenhälfte. Cheftrainer Miron Muslic sorgt seit seiner Ankunft für glückliche S04-Fans.

Aber nicht nur die Anhänger des Revierklubs sind zufrieden. Auch die Schalke-Stars freuen sich über die guten Ergebnisse und Leistungen. Nach dem 2:0-Sieg in Magdeburg wird vor allem ein Profi von den Teamkollegen und Muslic gefeiert. Der S04-Coach könnte nämlich dafür sorgen, dass er endlich den Durchbruch in Gelsenkirchen schafft.

Schalke: Muslic und Karius loben Schallenberg

„Viel gearbeitet, stark gekämpft und buchstäblich geblutet für die Mannschaft“, so beschreibt der FC Schalke 04 die Leistung von Ron Schallenberg, der zu den tragenden Säulen des Erfolgs in Magdeburg zählte. Der Mittelfeldspieler wurde in der 51. Minute im Strafraum mit der Hacke des Gegners an der Stirn getroffen, holte den wichtigen Elfmeter raus. Den verwandelte Kenan Karaman dann zum 2:0 für die Knappen.

Der Schalker Kapitän lobte Schallenberg für die starke Leistung. „Ron hat ein super Spiel gemacht, unheimlich viele Bälle erobert und sie auch sofort vertikal nach vorne gespielt, damit wir uns Chancen erarbeiten.“ Das Gefühl hatte auch Schalkes Nummer 6 selbst: „Unsere Spielweise kommt mir sehr entgegen, weil ich hoch verteidigen kann und noch Jungs in meinem Rücken habe, die mich unterstützen“, erklärte Schallenberg. „Hinzu kommt, dass Magdeburg auch wirklich mit dem Ball spielen wollte, da kommt man an einem guten Tag auch zu Ballgewinnen.“

Diese Aussagen machen den S04-Fans Hoffnungen. Mit großen Erwartungen kam Schallenberg 2023 nach Gelsenkirchen, konnte sie aber bislang nur selten erfüllen. Zwischenzeitlich wurde er sogar zum Innenverteidiger umformiert, konnte dort etwas überzeugen. Doch seine Lieblingsposition ist das defensive Mittelfeld.

Gelingt endlich der Durchbruch?

„Aktuell passt viel, ich bin in einer guten Form und spüre großes Vertrauen vom Trainer“, erklärt Schallenberg und fügt hinzu: „Wenn der Coach derart auf einen setzt, dann macht das was mit einem.“ Die Hoffnung auf Schalke ist groß, dass der 26-Jährige endlich zeigen kann, was er drauf hat – und das über mehrere Spiele hinweg.

Neben Karaman stellt auch Loris Karius die gute Leistung Schallenbergs heraus. „Letzte Saison hatte ich ihn direkt vor mir in der Innenverteidigung, jetzt darf er wieder auf seiner Lieblingsposition ran. Und man spürt, dass ihm das Selbstvertrauen gibt und er sich Woche für Woche steigert“, so der Torhüter.

Die Teamkollegen merken es also schon, dass der Durchbruch kurz bevorsteht. Auch Cheftrainer Miron Muslic lobte den Mittelfeldspieler: „Ein Stabilisator. Er macht das unglaublich geschickt und sehr, sehr spielintelligent.“ Alles Anzeichen dafür, dass Schallenberg in dieser Saison extrem wichtig für die Königsblauen werden kann.