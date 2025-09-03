Passiert es jetzt wirklich? Hammer-Gerücht um Schalke-Legende Raul macht die Runde

Er spielte nur zwei Jahre für den FC Schalke 04, machte sich bei den Fans aber beliebt und wurde direkt zu einer Legende: Raul Gonzalez beschäftigte die Anhänger der Königsblauen auch nach seinem Karriereende lange. Schließlich begann der Ex-Stürmer eine neue Karriere als Trainer.

Immer wieder wurde Raul mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Zu einem Engagement kam es aber nicht. Bei Real Madrid konnte der Spanier einige Erfahrungen sammeln, die ihm jetzt womöglich nützlich sein könnten. Denn abermals gibt es Gerüchte um einen Trainerjob in Deutschland. Dieses Mal wieder bei einem Bundesligisten. Wird es jetzt wirklich passieren?

Viele Schalke-Fans hätten den einstigen Weltstar zu gerne an der Seitenlinie bei den Königsblauen gesehen. Einige Male wurde es auch konkreter, doch die S04-Bosse hatten sich gegen den Spanier entschieden. Raul konnte zwar schon einige Erfahrungen als Coach sammeln, allerdings „nur“ für die zweite Mannschaft von Real Madrid.

Auch interessant: Sylla-Transfer geplatzt – doch eine Resthoffnung bleibt dem FC Schalke noch

Der mittlerweile 48-Jährige träumte aber auch selbst davon, das Profiteam des spanischen Rekordmeisters zu trainieren. Ein Engagement bei einem anderen europäischen Verein kam nicht infrage – nur bei den Schalkern hätte er außerdem gerne gearbeitet.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wird er seine Meinung jetzt vielleicht ändern? Aktuell ist Raul nämlich vereinslos und wird wohl bei Bayer Leverkusen gehandelt, berichtet die spanische Zeitung „Marca“. Dort soll er die Nachfolge von Erik ten Hag übernehmen, der nach nur zwei Spieltagen wieder entlassen wurde.

Neue Aufgabe in Leverkusen?

Der Ex-Schalke-Star ist aber nicht die einzige Option der Leverkusener. Neben ihm werden noch Edin Terzic und Marco Rose gehandelt. Eine Entscheidung soll noch in den kommenden Tagen fallen, damit der neue Coach die Mannschaft für das erste Spiel nach der Länderspielpause optimal vorbereiten kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob es tatsächlich Raul wird? Er könnte dann fast den gleichen Weg einschlagen, wie sein Landsmann und Erfolgstrainer Xabi Alonso. Auch der Spanier fing als Jugendtrainer bei Real Madrid an, ging zu Real Sociedad und wurde in Leverkusen zum Meistertrainer. Mittlerweile lebt er den Traum von Raul und ist der Trainer der ersten Mannschaft der Königlichen.

>>> Folge uns auf TikTok <<<