Paukenschlag bei der Konkurrenz: Schalke schaut genau auf Mega-Beben

Während es beim FC Schalke 04 immerhin etwas ruhiger geworden ist, sorgen jetzt die Konkurrenten aus der 2. Bundesliga für Negativ-Schlagzeilen.

Wie beispielsweise auch Preußen Münster, der in der vergangenen Saison gemeinsam mit dem FC Schalke 04 um den Klassenerhalt kämpften – und auch in dieser Spielzeit versuchen werden, den Abstieg zu vermeiden. Beim NRW-Klub gab es jetzt einen wahren Paukenschlag.

Schalke-Konkurrent sorgt für Paukenschlag

Es ist gerade DAS Thema in der 2. Bundesliga – und es handelt sich ausnahmsweise nicht um den FC Schalke 04, der für ein Beben sorgt. Es handelt sich um Preußen Münster. Doch was ist genau passiert? Es geht um die Klub-Legende und den Aufstiegs-Kapitän Marc Lorenz, der von 2006 bis 2009 in der Knappenschmiede des S04 spielte.

Der 37-Jährige wurde fristlos gekündigt. Obendrauf hat Preußen eine Anzeige wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern erstattet. Was für ein Paukenschlag beim Zweitligisten.

In einer Erklärung des Vereins heißt es: „Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Clubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen.“

Münster schmeißt Aufstiegshelden raus

Man lege „trotz der Schwere der Vorwürfe“ Wert auf ein faires Verfahren und einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen Spieler. Die Münsteraner, gegen die Schalke im November spielen wird, haben den Vertrag mit Lorenz erst vor der Saison um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert.

In der laufenden Spielzeit und auch beim DFB-Pokalaus gegen Hertha kam er allerdings aufgrund einer Sprunggelenkverletzung nicht zum Einsatz. Sämtliche Vorwürfe um seine Person hat Lorenz sofort von sich gewiesen. Wie es jetzt um den Ex-Münsteraner weitergeht, ist noch unklar.

