Ulli Potofski wird auf Schalke beerdigt – Fan-Initiative sammelt Spenden

Ein Pionier der Fußballübertragung und waschechter Schalker – Ulli Potofski verstarb am 03. August im Alter von 73 nach schwerer Krankheit. Egal ob Zuschauer oder Kollegen – wohl nahezu niemand kann ein schlechtes Wort über den langjährigen Moderator und TV-Reporter verlieren. Seine Verbundenheit zur Region und dem FC Schalke 04 zeigt nun sein letzter Wille.

Potofski wünscht sich, auf dem Schalke-Freidhof begraben zu werden. Seit 2012 existiert das „Schalker Fan-Feld“ auf dem Friedhof Beckhausen-Sutum in Gelsenkirchen. Hier können eingefleischte blauweiße Anhänger ihre letzte Ruhe finden. Doch auch echte Legenden des Vereins sind dort begraben.

Unter anderem liegen auf dem Friedhof Willi Koslowski, Klaus Täuber und Reinhard „Stan“ Libuda. Hier, nur zwei Kilometer von der Veltins-Arena entfernt, soll auch Potofski beigesetzt werden. Mitglied des Aufsichtsrats und Geschäftsführer des „Schalker Fan-Feldes“ Ender Ulupinar bestätigte gegenüber „Bild„: „Ja, ich wurde über Dritte gefragt. Es wäre mir eine Ehre.“

Doch dazu fehlt den Hinterbliebenen die finanziellen Möglichkeiten. Und so schalteten sie die Stiftung „Schalker Markt“ ein, die sich auch in solchen Fällen für die letzten Wünsche der blauweißen Fans einsetzt. Immerhin kostet ein Grab auf dem Friedhof zwischen 2800 und 7000 Euro.

Stiftung sammelt Spenden für Potofski

„In Ermangelung eigener finanzieller Möglichkeiten wurden wir als Stiftung Schalker Markt von Freunden und Familie darum gebeten, bei der Erfüllung seines letzten Wunsches zu helfen“, gibt die S04-Stiftung bekannt, um dem beliebten Sport-Reporter und Schalker eine würdevolle letzte Eher zu erweisen.

Die enge Verbundenheit zu Schalke scheint dem gebürtigen Gelsenkirchener auch für die Zeit nach seinem Tod von wichtiger Bedeutung gewesen zu sein.