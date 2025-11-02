Schalke 04: Es wird immer bitterer! Droht der nächste Ausfall?

Eine extrem bittere Woche geht für den FC Schalke 04 zu Ende. Nach dem Pokal-Aus in Darmstadt (0:4) gibt es auch in der Liga eine Niederlage beim Karlsruher SC (1:2).

Als wäre das nicht schon heftig genug, könnte es für den FC Schalke 04 nun knüppeldick kommen. Die Knappen sorgen sich nämlich um einen weiteren Neuzugang.

FC Schalke 04: Fällt auch Porath aus?

Die Personalsituation beim FC Schalke 04 spitzt sich allmählich zu. Die sieben Ausfälle mit Timo Becker, Tomas Kalas, Christopher Antwi-Adjei, Christian Gomis, Zaid Tchibara, Emil Höjlund und Bryan Lasme sind schon hart genug, da kamen gegen Karlsruhe kurzfristig auch noch Janik Bachmann und Hasan Kurucay dazu.

Kurz vor dem Ende des Spiels musste Finn Porath, der erst in der Halbzeit für Amin Younes eingewechselt worden war, dann raus. Der Offensivspieler musste nach einem Kopftreffer vom Feld. Bei der Auswechslung wirkte er sichtlich benommen, was kein gutes Zeichen sein dürfte.

Noch hat sich der Revierklub nicht zum Zustand von Porath geäußert, doch sollte er nicht zur Verfügung stehen, wird es für Cheftrainer Miron Muslic immer bitterer. Denn die Ausfallliste wird immer länger.

Auch Gantenbein fehlt in Elversberg

Besonders bitter: Porath spielte irgendwann auf der rechten Schienenseite für Adrian Gantenbein, der ausgewechselt worden war. Der Schalke-Verteidiger kassierte nämlich die fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und wird damit gegen die SV Elversberg kommende Woche fehlen.

Sollte Porath in Elversberg nicht spielen können, gehen Muslic auf der rechten Seite langsam aber sicher die Alternativen aus. Dann könnte die Stunde von Henning Matriciani schlagen. Der 25-Jährige kam in dieser Saison nicht einmal zum Einsatz. Bei den Königsblauen hat er keine Zukunft mehr, soll den Verein im kommenden Sommer verlassen. Ob er vielleicht doch noch eine Chance bekommt, sich beweisen zu können?