Ex-Schalke-Star kann endlich wieder angreifen – wird er für S04 zur Gefahr?

Im Sommer trennte sich Schalke von einigen Spielern. Nach einer abermals schlechten Saison machte der Klub reinen Tisch. Das bedeutete auch den Abschied von Paul Seguin. Den Mittelfeldspieler zog es gegen eine Ablöse zu Hertha BSC Berlin.

Schon gleich im ersten Saisonspiel hätte er mit seinem neuen Verein auf den ehemaligen Arbeitgeber treffen können. Doch eine Verletzung verhindert das. Diese stellte sich nachträglich als so hartnäckig heraus, dass Seguin bisher kein einziges Pflichtspiel für die Hertha machen konnte. Bis jetzt.

Ex-Schalke-Spieler Seguin ist zurück

Während der Länderspielpause im Oktober konnte Seguin endlich sein Comeback auf dem Feld feiern. Bei einem Testspiel zwischen der Hertha und dem VfL Wolfsburg absolvierte er erstmals seit Juli wieder Spielminuten. Grund für seine lange Pause war eine Entzündung der Plantarfaszie, wie der „Kicker“ berichtet.

Jetzt aber stehen die Zeichen wieder voll und ganz auf Fußball. Schon am kommenden Samstag (18. Oktober) will der ehemalige Schalke-Spieler endlich das erste Pflichtspiel für seinen neuen Verein bestreiten. Die Hertha trifft dabei auf den VfL Bochum.

Wird Hertha S04 gefährlich?

Zudem ist bei den Hauptstädtern auch Diego Demme zurück. Stellt sich die Frage, ob Hertha BSC mit den beiden Rückkehrern in der zweiten Liga jetzt richtig angreifen und auch dem FC Schalke 04 gefährlich werden kann?

So war der Berliner Saisonstart zwar okay, aber nicht übermäßig gut. Mit elf Punkten aus acht Spielen rangiert man auf Platz acht. S04 dagegen feiert derzeit seine sportliche Wiederauferstehung unter Miron Muslic und liegt mit 18 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz.

Dass es in der zweiten Bundesliga für Teams schnell nach oben oder unten gehen kann, ist keine Frage. Und so sollte Schalke trotz guten Saisonstarts nicht schleifen lassen. Denn vielleicht macht bald auch die Hertha mit ihrem Neuzugang Paul Seguin bald richtig Druck.