FC Schalke 04: Auch das noch! Nächste schlechte News nach Karlsruhe-Pleite

Eine Horrorwoche endet für den FC Schalke 04 auf äußerst bittere Art und Weise. Erst folgte das Pokal-Aus bei Darmstadt 98 (0:4) und dann gab es auch in der Liga die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Erst in der Nachspielzeit kassierte S04 in Karlsruhe den entscheidenden Treffer zum 1:2.

Trotz der Niederlage war der FC Schalke 04 Spitzenreiter in der 2. Bundesliga, da die SV Elversberg nur 2:2 gegen Hannover spielte. Aber dennoch haben die Knappen ihre Tabellenführung verloren.

FC Schalke 04 verliert Tabellenführung

Es hätte ein optimaler Spieltag für den FC Schalke 04 werden können! Vor dem direkten Duell kommende Woche gegen Elversberg hätten die Königsblauen den Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen können.

Doch in Karlsruhe gab es eine knappe Pleite. So war die Truppe von Cheftrainer Miron Muslic erst zum dritten Mal in dieser Saison geschlagen worden.

Während also Schalke und Elversberg ihre Spiele nicht gewinnen konnten, zog ein anderer Klub vorbei: der SC Paderborn. Mit dem siebten Sieg hintereinander schnappten sich die Ostwestfalen die Tabellenführung der 2. Bundesliga. In den vergangenen zwei Wochen stand S04 an der Tabellenspitze, doch jetzt grüßen die Ostwestfalen von ganz oben.

Paderborn neuer Spitzenreiter

Am 11. Spieltag siegten die Paderborner mit 2:1 gegen Greuther Fürth und haben nun zwei Punkte mehr als der FC Schalke 04, der mit 24 Zählern hinter dem SCP steht. 23 Punkte hat die SV Elverberg, die auf dem Relegationsplatz steht. Der Vorsprung des S04 auf die Nicht-Aufstiegsplätze ist leicht geschrumpft. So sind es aktuell drei Punkte auf Hannover und Karlsruhe.

Die nächste Möglichkeit, um sich die Tabellenführung vor der Länderspielpause zurückzuholen, hat Schalke am kommenden Spieltag gegen Elversberg. Zudem wird S04 hoffen, dass Paderborn gegen Magdeburg patzt, um wieder an die Spitze zu klettern.