Hammer-Nachricht um Ex-S04-Juwel Ouedraogo! Plötzlich geht sein großer Traum in Erfüllung

Auf Schalke geformt, in Leipzig zum Nationalspieler gereift: Das gilt ab sofort für Assan Ouedraogo. Denn völlig überraschend ist das Ex-S04-Juwel von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalspieler nominiert worden.

Vorausgegangen war eine Verletzung von Nadiem Amiri, der die Reise zum DFB-Team nicht antreten kann. Völlig unverhofft bekommt Ex-S04-Profi Ouedraogo also nun die große Chance, sich im Kreise der Nationalmannschaft zu beweisen!

Ex-S04-Juwel Ouedraogo für DFB-Team nachnominiert

Damit konnte nun wirklich niemand rechnen: Nagelsmann nominiert mit Ouedraogo den nächsten Shootingstar der laufenden Bundesliga-Saison. Schon mit der Berufung Said El Malas sorgte er für einen echten Hammer. Jetzt geht also auch für den 19-Jährigen ein Traum in Erfüllung.

Am Montag (10. November) gab der DFB bekannt, dass Ouedraogo für Amiri in den DFB-Kader rutscht. Damit wird der Leipzig-Profi für seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen belohnt. Bei RB ist er mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und zum Stammspieler geworden.

DFB-Debüt fest im Blick

Bereits in den U-Nationalmannschaften und auf Schalke hat der 19-Jährige sein enormes Talent zeigen können. Doch immer ist der offensive Mittelfeldspieler von bitteren Verletzungen ausgebremst worden. Seine Debüt-Saison bei RB verlief daher alles andere als gut. Umso erstaunlicher ist seine Entwicklung in der aktuellen Saison.

Nach dem Profi-Debüt bei S04, dem Erstliga-Debüt bei RB, und dem ersten Bundesliga-Tor für die Sachsen erreicht Ouedraogo nun also den nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Jetzt wird er hoffen, gegen Luxemburg (Freitag, 14. November) oder gegen die Slowakei (17. November) auch tatsächlich sein DFB-Debüt feiern zu können. Fakt ist: Auch in Gelsenkirchen wird man in diesen Stunden mächtig stolz sein.