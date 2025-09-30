Der Nächste! Knall bei der Schalke-Konkurrenz steht bevor

Es ist fast schon zu ruhig beim FC Schalke 04: keine Trainer-Diskussion, gute Ergebnisse, nur noch positive Schlagzeilen. Miron Muslic und Frank Baumann haben bei den Königsblauen tatsächlich für eine irre Wende gesorgt.

Bei der Konkurrenz des FC Schalke 04 sieht es dagegen anders aus. Der VfL Bochum hat die Reißleine schon gezogen und für einen anderen Trainer könnte es ebenfalls die nächste Entlassung in der 2. Bundesliga geben.

Schalke-Konkurrent Nürnberg vor Trainer-Knall?

Irgendwann verlieren die Bosse auch die Geduld – davon wird man auf Schalke ein Lied singen können. In Nürnberg könnte es tatsächlich schon an diesem Wochenende der Fall sein, dass Cheftrainer Miroslav Klose seine Koffer packen muss. Das Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (3. Oktober, 18.30 Uhr) ist ein „Endspiel“ für den Ex-Nationalspieler, wie die „Bild“ berichtet.

Sollten die Nürnberger erneut eine schwache Leistung zeigen, wie es in den vergangenen Wochen häufig der Fall war, würde es das Aus für den Weltmeister von 2014 bedeuten. Ein Knall, der also unmittelbar bevorsteht.

Vor dem Saisonstart hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Nürnberg so katastrophal starten würde: Vier Punkte aus nur sieben Saisonspielen sind dementsprechend zu wenig. Der FCN steht auf Position 16! Es droht also ein Abstiegskampf.

Fanfreundschaft zwischen S04 und Nürnberg

Warum auch der FC Schalke 04 und die Anhänger nach Nürnberg schauen? Mit den Franken haben die Knappen nämlich eine jahrzehntelange Fanfreundschaft. Bei den Spielen zwischen den beiden Klubs herrscht stets eine unfassbare Atmosphäre mit teils tollen Choreografien.

Während bei den Schalkern die Stimmung aktuell gut ist, da Miron Muslic die Mannschaft auf die oberen Tabellenplätze katapultiert hat, herrscht in Nürnberg eine miese Laune. Kann Klose ebenfalls für eine Wende sorgen oder fliegt er nach dem Düsseldorf-Spiel endgültig raus?

Im Sommer 2024 hatte der ehemalige Stürmer übernommen. Insgesamt gab es in 44 Pflichtspielen unter seiner Regie 16 Siege, 21 Niederlagen und sieben Remis.