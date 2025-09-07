In diesem Sommer gab es beim FC Schalke 04 viele neue Gesichter, aber auch sehr viele Abgänge. Mehrere Spieler haben den Revierklub verlassen. Nicht nur endgültige Abschiede waren dabei, sondern auch einige Leihen.

Dazu zählt beispielsweise Steve Noode, der vom FC Schalke 04 an den luxemburgischen Klub Union Titus Petingen abgegeben wurde. Dort erlebte er einen Horrorstart. Nach fünf Spieltagen hat das Team lediglich zwei Punkte gesammelt und den schlechtesten Saisonstart seiner Vereinsgeschichte hingelegt. Der S04-Youngster soll Erfahrung sammeln, kämpft aber stattdessen gegen den Abstieg.

Transferchaos bei Union Titus vor Schalke-Leihe

Die Ausgangslage bei Union Titus Petingen war schon vor Saisonbeginn kritisch. Am 15. Juli trennte sich der Verein überraschend von Trainer Kiril Rachev – nur 14 Tage nach dessen Amtsantritt. Der Verein erklärte, es habe „unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der zukünftigen sportlichen Ausrichtung“ gegeben. Und das alles, bevor Schalke-Leihgabe Steve Noode ankam.

Nach Rachevs Abgang übernahm Interimscoach Marc Adomako, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Ado Kojo“, das Team. Der Deutsch-Ghanaer, bekannt als R&B-Sänger, war bereits im Frühjahr für den Klub tätig gewesen. Wenige Tage nach Adomakos Rückkehr stieß dann der Schalker Noode zur Mannschaft.

Nach zwei Unentschieden verlor Petingen die folgenden drei Spiele deutlich (0:2, 0:3, 1:2), was den Klub auf den vorletzten Platz in der Tabelle brachte. Für Noode entwickelte sich die Leihe damit zu einer größeren Herausforderung. Zwar stand er in allen bisherigen Spielen über die volle Spielzeit auf dem Platz, jedoch lässt sich daraus angesichts der Teamleistung wenig ableiten.

Es droht der Abstieg

Union Titus Petingen, 2015 als Fusion zweier Vereine entstanden, schreibt nun erneut Geschichte – dieses Mal sind es allerdings Negativschlagzeilen. Zwei Punkte aus fünf Spielen sind die bislang schwächste Startbilanz des Vereins. Der Druck auf die Mannschaft wächst, und auch Schalke-Talent Noode steht vor der Aufgabe, Führungsqualitäten zu entwickeln, um die Krise zu bewältigen.

Für den Revierklub ist es wichtig, dass der Abwehrspieler viel Spielpraxis sammelt. Dass sich sein Umfeld so unruhig erweist, hat wohl niemand mit gerechnet. Geht es so weiter, droht der bittere Abstieg.