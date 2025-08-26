Neuzugang spricht Klartext über Start auf Schalke: „Absolute Gänsehautmomente“

Ein Saisonstart nach Maß auf Schalke. In der heimischen Arena bleiben die Knappen nach den ersten beiden Spielen gegen Hertha und Bochum ohne Punktverlust. Neben der sportlich starken Leistung fällt allerdings vor allem eines auf: Die im Sommer verpflichteten Neuzugänge fügen sich bereits nach kurzer Zeit exzellent in den königsblauen Kader ein.

Neben den auf Schalke schon „länger“ aktiven Becker, Kurucay, Katic und El-Faouzi bestritt Finn Porath am Wochenende sein Debüt für Schalke. Einwechslung 71. Minute. Assist zum Ausgleich 76. Minute. Dass dann noch der Sieg folgte, rundete den Samstagabend für Poraths Debüt und alle königsblauen Fans ab. Der Neuzugang selbst sprach im vereinsinternen Interview von „absoluten Gänsehautmomenten bei meinem ersten Spiel als Schalker“.

48 Stunden zwischen Transfer und Debüt

Dabei ging zuvor alles ziemlich schnell. Nicht einmal 48 Stunden vor Spielanpfiff verkündete S04 den Wechsel des ehemaligen Kielers. Beim Transfer sei neben dem Schalker Sportvorstand auch ein ehemaliger Teamkollege sehr aktiv gewesen: „Nach dem ersten Anruf von Frank Baumann hatte ich eine Minute danach Timo am Hörer“, lacht Porath.

Ein Gespräch, das sich auszuzahlen scheint. Denn Porath konnte auch abseits des Assists der Mannschaft durch eine engagierte Leistung in der packenden Schlussphase weiterhelfen. Bemerkenswert nach einer kaum vorhandenen Eingewöhnungsphase auf Schalke. „Ich habe versucht, in den Videositzungen vor dem Spiel so viele Informationen wie möglich aufzusaugen“, erklärt der 28-Jährige.

Porath gut auf Schalke angekommen

Geholfen hat dabei seine bereits gesammelte Erfahrung im Profigeschäft Fußball, mit der Porath gerade jüngere Spieler noch bereichern können wird. Dass er bereits nach wenigen Tagen voll in der Mannschaft angekommen zu sein scheint, ist für den S04 Gold wert.

Gerade solche späten Transfers bergen das Risiko, dass keine Eingewöhnungszeit durch Vorbereitung oder Trainingslager gewährleistet werden kann. Spieler müssen direkt im neuen Umfeld klarkommen. Bei Porath und Schalke klappt das scheinbar auf Anhieb: „Es ist unglaublich, jetzt hier spielen zu dürfen.“