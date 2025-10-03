Schalke-Talente spielen groß auf! Gibt es von Miron Muslic bald die Belohnung?

Beim FC Schalke 04 läuft es aktuell einfach zu gut – und das nicht nur bei den Profis. Auch die U19 der Königsblauen rasiert in der DFB-Nachwuchsliga. Die Mannschaft von Trainer-Legende Norbert Elgert ist bislang das Maß aller Dinge.

Dabei trumpfen auch einige Talente auf. Beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende sah auch Schalke-Coach Miron Muslic einmal mehr zu. Belohnt er vielleicht sogar bald die Juwele?

Schalke: U19-Juwele glänzen

In den vergangenen Wochen und Monaten durften immer wieder Schalke-Talente in das Training der Profis reinschnuppern und sogar auch bei den Testspielen mitwirken. Mika Wallentowitz und Luca Vozar zum Beispiel, die in der vergangenen Länderspielpause gegen Gladbach (0:2) spielen durften.

Nun bewirbt sich auch ein weiteres Juwel: Malik Tubic. Der 17-jährige Stürmer ist im Team von Trainer Norbert Elgert unverzichtbar, traf in dieser Saison allein schon zehn Mal! Beim Sieg in der Nachwuchsliga gegen die Gladbacher war er mit seinem Doppelpack der Mann des Spiels.

Und wer war vor Ort, um sich die Partie bei den Fohlen anzuschauen? S04-Coach Miron Muslic. Nach Vozar und Wallentowitz darf sich jetzt also auch Tubic Hoffnungen machen, in den kommenden Wochen einige Trainingseinheiten mit der Profimannschaft zu verbringen und sogar bei den Testspielen zum Einsatz zu kommen.

Mit weiteren Talenten zum Testspiel?

Diese Möglichkeit bietet sich in der kommenden Länderspielpause, wenn der FC Schalke 04 auswärts in Dublin gefordert ist. Beim irischen Erstligisten Bohemian FC gibt es nämlich ein Testspiel. Dann könnten die S04-Talente von Muslic eingesetzt werden.

Bei den Knappen weiß man aber auch, dass die jungen Spieler nicht zu früh ins kalte Wasser geworfen werden. Hin und wieder hat sich das jedoch ausgezahlt. Mit Vitalie Becker, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren und Max Grüger befinden sich derzeit vier Spieler im Profikader, die in der Knappenschmiede ausgebildet wurden. Kommen bald noch mehr dazu?