Schalke-Coach Miron Muslic lässt tief blicken – „Habe mich in Grund und Boden geschämt“

Die Ergebnisse stimmen, die Leistung passt: Eigentlich sollte Schalke-Trainer Miron Muslic zufrieden sein. Allerdings gab es einen Vorfall, mit dem weder der Coach noch seine Mannschaft zu tun hatte.

Denn bei der Testspielreise nach Irland sorgten einige Schalke-Chaoten für hässliche Szenen. Der S04-Trainer äußerte sich jetzt erstmals dazu – und das mit klaren und deutlichen Aussagen.

Schalke: Miron Muslic haut wütend auf den Tisch

Was war passiert? Bei einem Fanmarsch vor dem Testspiel gegen den Bohemian FC (2:3) hatten einige Schalke-Fans für einen gewaltsamen Vorfall gesorgt. Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, wurde zunächst eine Frau zu Boden gestoßen, die Fotos von den Fans machte. Ein anderer Mann, der ihr helfen wollte, wurde ebenfalls zu Boden gestoßen und dann noch von anderen Chaoten getreten.

Die Königsblauen äußerten sich bereits zu diesem unfassbaren Vorfall, der für viel Aufregung in Deutschland und Irland sorgte. Den gewaltbereiten Anhängern habe der Revierklub Konsequenzen angedroht.

Miron Muslic wurde auf der Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel darauf angesprochen. „Ich habe die Bilder am Samstagabend gesehen“, erklärte der S04-Coach.

„Mich in Grund und Boden geschämt“

Auch der Trainer des FC Schalke 04 war geschockt: „Ich habe mich in Grund und Boden geschämt.“ Bisher hatte Muslic von den königsblauen Fans stets positiv gesprochen, die die Mannschaft immer lautstark unterstützt haben. Natürlich muss man auch hierbei erwähnen, dass es sich um einzelne Chaoten handelte.

Bis vor den Vorfall war es ein Fanfest gewesen. Mehr als 2000 Schalker sind nach Dublin gereist und sorgten für eine starke Stimmung im Stadion. Da war die 2:3-Niederlage auch egal. Muslic zeigte sich über die Leistung seiner Jungs dennoch zufrieden. „Wir haben uns entschieden, die Achse der Mannschaft in Gelsenkirchen zu lassen und haben bewusst viele junge Spieler aus der U19 und U23 mitgenommen. Mehrere Jungs haben einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen, Namen nenne ich aber keine, um den Jungs nicht zu viel Druck zu machen.“