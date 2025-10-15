FC Schalke 04: Wilde Gerüchte um Muslic – S04-Coach reagiert eiskalt

Er hat beim FC Schalke 04 für die große Wende gesorgt und deshalb ist der Hype um ihn auch ziemlich groß: Miron Muslic begeistert den großen Revierklub. Die Fans würden ihn am liebsten für immer auf der Trainerbank sehen. Denn solch eine Ruhe sind sie in Gelsenkirchen schon lange nicht mehr gewohnt.

Nun gibt es allerdings leichte Aufregung um den Trainer des FC Schalke 04. Denn eine Vertragsklausel von Muslic wurde enthüllt. Der Coach wurde auf einer Pressekonferenz nun dazu befragt und reagierte eiskalt darauf.

FC Schalke 04: Klausel in Muslic-Vertrag?

Worum geht es genau? Wie die „Sport Bild“ berichtet, besitzt Miron Muslic nicht nur eine klassische Ausstiegsklausel beim FC Schalke 04, sondern auch einen Passus in seinem Kontrakt für eine automatische Verlängerung. Sollten die Königsblauen in die Bundesliga aufsteigen, würde sich der Vertrag bis 2028 automatisch verlängern.

Bei seiner Verpflichtung im Sommer zeigte sich Muslic diesbezüglich kompromissbereit. Die Ausstiegsklausel liegt, je nach Land und Liga, zwischen fünf und acht Millionen Euro. Bei seinem Ex-Klub Plymouth Argyle hatte er eine ähnliche Klausel, die S04 schließlich gezogen hatte.

Was sagt der S04-Coach selbst zu diesen Enthüllungen? Auf der Pressekonferenz hat ihn ein Reporter dazu befragt. Seine Reaktion war cool und lässig. Erst fragt er lachend den Pressesprecher: „Muss ich solche Fragen auch noch beantworten?“

Muslic reagiert eiskalt auf Gerüchte

„Es ist mir egal, was die Kollegen von der ,Sport Bild‘ schreiben. Weder lese ich das noch muss ich mich dazu äußern. Absoluter Fokus auf das Sportliche und Hannover 96“, sagte der Trainer des FC Schalke 04.

Die ganze Unruhe blockt Muslic eiskalt ab, will sich voll und ganz auf die Partien mit S04 konzentrieren. Das ist übrigens nichts Neues. Der Coach will sich generell nicht zu Themen äußern, die nicht viel mit ihm oder seiner Mannschaft zu tun haben.

