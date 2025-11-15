Muslic lässt aufhorchen – Schalke-Talente dürfen sich Hoffnungen machen

Länderspielabstellungen, volle Belastung und zahlreiche Verletzte sorgten dafür, dass Miron Muslic beim Jubiläumsspiel des FC Twente kaum Optionen hatte. Also griff der Coach tief in die Knappenschmiede. Vor 25.000 Fans – darunter über 5000 Anhänger von Schalke – nutzten mehrere Talente die seltene Chance auf große Bühne.

Muslic staunte über den mutigen Auftritt seiner jungen Truppe. „Wir waren mit der Rasselbande unterwegs“, sagte er später und lobte, dass „die Jungs, die im Einsatz waren, es außerordentlich gut gemacht haben.“ Für viele war es der erste Abend vor solch beeindruckender Kulisse.

Hoffnung für Schalkes Talente

Besonders erfreut zeigte sich Muslic darüber, wie gut sich Malik Tubic, Clinton Wilson, Silas Thier und Ben Weber einfügten. Auch die U23-Spieler Paul Pöpperl, Tim Dietrich, Magnus Rösner und Bojan Potnar überzeugten. Das starke Auftreten bestätigte für ihn erneut die gute Nachwuchsarbeit bei Schalke.

Auch interessant: Verliert Schalke seinen neuen Star? Jetzt meldet sich Muslic zu Wort

Ayman Gulasi und Mika Khadr standen ebenfalls auf dem Platz. Beide schnupperten zuletzt schon Profikader-Luft. Muslic sah außerdem klare Fortschritte bei Spielern wie Mauro Zalazar, Max Grüger, Henning Matriciani und Felipe Sanchez. Auch Dylan Leonard deutete an, welch großes Potenzial in ihm steckt.

Schalkes Weg über den Nachwuchs

Der Gegentreffer zum 0:1 fiel nach einem Eckball, doch Muslic störte das kaum. „In unserer Struktur haben wir es gegen den FC Twente sehr gut gemacht“, sagte er. Seine Analyse führte ihn schnell zu einem Beispiel aus dem September: Mertcan Ayhan nutzte damals ein Testspiel und spielte sich fest in die Startelf.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genau dieses Modell könnte nun mehreren Talenten helfen. Muslic betonte, wie wertvoll Testspiele in FIFA-Abstellungsperioden seien. Weil Schalke weiter Ausfälle kompensieren muss, könnte schon bald das nächste Nachwuchstalent seine Chance bekommen – genauso wie Ayhan.

Mehr Nachrichten für dich:

„Bis zur Winterpause werden wir die Kräfte bündeln, denn gemeinsam sind wir stark. Das hat uns zuletzt schon ausgezeichnet – und das wird uns auch in den kommenden Spielen helfen“, sagte Muslic. Das freie Wochenende nutzt er in Österreich, bevor Schalke am 22. November bei Preußen Münster wieder gefordert ist.