Schalke 04: Still, heimlich und leise! Nächste Verstärkung für Miron Muslic ist da

Wer hätte das vor dem Saisonstart gedacht? Der FC Schalke 04 hat derzeit rein gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, steht sogar in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga. Das alles ist Cheftrainer Miron Muslic zu verdanken, der für die Wende in Gelsenkirchen gesorgt hat.

Und der neue Coach des FC Schalke 04 darf sich auch auf einen weiteren Neuzugang freuen – allerdings nicht für die Mannschaft. Denn mit Franz Schiemer haben die Königsblauen Verstärkung geholt, der als neuer externer Berater verpflichtet wurde. Er soll Muslic hinter den Kulissen bei der Arbeit maßgeblich unterstützen. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen möchte Schalke die Mannschaft sowie den Verein insgesamt strategisch stärken.

Schalke 04: Neuzugang für Muslic

Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen möchte Schalke die Mannschaft sowie den Verein insgesamt strategisch stärken. Dabei verbindet Schiemer und Muslic eine enge, langjährige Freundschaft, wie die „WAZ“ berichtet. Bislang wurde die Verstärkung noch nicht offiziell mitgeteilt.

Auch interessant: Karaman und Muslic merken es schon: Schalke-Star endlich vor dem erhofften Durchbruch?

Bereits in seiner Zeit als Manager beim SV Ried half Schiemer dem heutigen S04-Coach, eine Stelle als Nachwuchstrainer zu finden. Trotz seines jüngeren Alters bezeichnete Muslic Schiemer einst sogar als seinen „Mentor“. Diese gewachsene Beziehung könnte nun auch dem Revierklub zugutekommen.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viel Erfahrung gesammelt

In seiner Karriere sammelte Schiemer nicht nur als Spieler bei Austria Wien und Red Bull Salzburg Erfahrungen, sondern auch als Co-Trainer bei internationalen Top-Adressen wie Red Bull Salzburg, Leeds United und der kanadischen Nationalmannschaft. Diese Stationen machen ihn zu einem vielseitigen Experten, der Schalke mit neuen Impulsen und internationalem Know-how bereichern soll.

Mehr Nachrichten für dich:

Schiemer ist auch Gründer des Unternehmens Tiefgang Sports, das sich auf die individuelle Förderung von Spielern sowie die Beratung von Vereinen spezialisiert hat. Dabei geht es unter anderem um Trainingsmethoden, die Steuerung von Einheiten und die Entwicklung neuer Spielideen. Dieses Fachwissen könnte Schalkes Team einen wichtigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Mehr über ihn kannst du hier bei der „WAZ“ lesen.