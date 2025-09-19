Qual der Wahl für Muslic: Wie entscheidet der Schalke-Coach auf DIESER Position?

Die Defensive auf Schalke steht in dieser Saison stabil. Auch wenn es zuletzt beim Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:1) nicht zum Erfolg reichte. Das Personal in der königsblauen Dreierkette hat sich gefunden, wirkt eingespielt und abgeklärt gegen den Ball. Natürlich spielt auch die Konstanz dabei eine wichtige Rolle, obwohl Miron Muslic auf einer Position zwischen zwei Spielern steht.

Gegen die Störche bekleidete zuletzt Felipe Sanchez die Position des linken Innenverteidigers neben Timo Becker und Nikola Katic. Die beiden gelten als gesetzt, doch könnte Sanchez aus der Startelf rutschen. Grund dafür ist der Gesundheitszustand von Hasan Kurucay. Der 28-Jährige fehlte während der Länderspielpause krankheitsbedingt im Schalker Training.

Muslic: „Eine gute Option für Samstag“

Doch bereits seit dem Kiel-Spiel trainiert Kurucay wieder voll mit der Mannschaft mit. Für Muslic ist der Türke daher „eine gute Option für Samstag“. Das verriet der S04-Coach in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Magdeburg. Wer tatsächlich gegen den Tabellen-Vorletzten in der Dreierkette starten wird, ließ sich Muslic noch nicht entlocken.

Sein ausführliches Lob für Kurucay und dessen Trainingseinsatz lässt allerdings eine klare Tendenz erahnen. Und auch in Pflichtspielen zeigte der Innenverteidiger zuletzt sehr starke Leistungen auf dem Rasen. Dennoch konnte Sanchez ihn ebenbürtig ersetzen und bietet zusätzlich enormes Entwicklungspotenzial mit gerade einmal 21 Jahren. Also, Herr Muslic, wer soll es werden?

Luxusproblem im Schalker Kader

Die Qual der Wahl. Ein Luxusproblem im Schalker Kader. Das gab es schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Doch es zeugt von der klaren Muslic-Handschrift und der dazu passenden, cleveren Transferpolitik. Denn drei der vier königsblauen Innenverteidiger traten dem S04 (erneut) erst in diesem Sommer bei.

Trotzdem kann die Schalker Defensive aktuell mit Konstanz und Stabilität überzeugen. Auch wenn die Frage Kurucay oder Sanchez vor dem Spiel am Samstag (20. September, 13 Uhr) noch offen bleibt. Gute Argumente liefern beide Spieler ihrem Chefcoach aktuell.