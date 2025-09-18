Auf Schalke warten alle auf seine Rückkehr – doch Muslic drückt auf die Bremse

Toller Einstand auf Schalke. Bittere Verletzung. Und jetzt das Comeback? Am Dienstag konnten S04-Fans sich noch über die Trainingsrückkehr von Peter Remmert freuen. Jetzt steht fest: Ganz so schnell geht es für den 20-Jährigen doch noch nicht. Miron Muslic plant vorerst ohne seinen Stoßstürmer.

Das verkündete der Schalker Trainer am Donnerstagmittag (18. September) bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Magdeburg. Remmert befände sich aktuell noch in der „Einführungswoche ins Mannschaftstraining“. Eine volle Integration sei allerdings noch nicht möglich gewesen. Auch, wenn alles nach Plan verläuft.

Remmert „auf einem sehr guten Weg“

Muslic betonte, dass der Stürmer „auf einem sehr guten Weg“ sei und ab kommender Woche „in vollem Umfang im Mannschaftstraining zur Verfügung“ stehe. Ein Einsatz gegen den Tabellenvorletzten aus Magdeburg kommt allerdings noch nicht infrage. Dennoch verteilt Muslic Lob in großem Stil.

Zunächst an die medizinische Abteilung, die „sehr gute Arbeit gemacht hat“, und an einen „angriffslustigen und mutigen“ Remmert, der in der Vorbereitung den Schalker Cheftrainer voll überzeugen konnte. Auch im ersten Ligaspiel gegen die Hertha (2:1) unterstrich Remmert diesen Eindruck mit einer kämpferisch erstklassigen Leistung und seiner Torvorlage zum 1:0.

Remmerts Gefahr im Schalker Sturm

Genau diesen Einsatz kann Schalke gut in seiner Offensive gebrauchen. Zudem gibt der Stürmer mit seinen 1,93 ein erstklassiges Ziel für hohe Flanken ab. Eine Gefahr, die dem Spiel der Schalker zuletzt abhanden kam (mehr dazu hier). So zeigt sich Muslic euphorisch über die Entwicklungen des 20-Jährigen.

„Ich glaube, wir könnten Peter (Remmert) wieder auf dem Platz gebrauchen“, gesteht der Schalke-Coach vor dem Magdeburg-Spiel. Auch wenn das Comeback noch eine Woche Zeit in Anspruch nehmen wird, bahnt sich auf Schalke eine wichtige Rückkehr an.