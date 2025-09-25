Sorge um Schalke-Stürmer: Muslic verkündet „Rückschritt in seiner Heilung“

„Wir hätten schon nach der Länderspielpause mit ihm geplant“, gestand Miron Muslic auf der Schalke-PK vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth (Freitag, 18.30 Uhr). Doch die blauweißen Fans warteten bislang vergebens auf das Comeback von Peter Remmert. Ändert sich das am Freitag?

Muslics Worte lassen zunächst wenig Hoffnung zu. Der Schalker Stürmer habe einen „Rückschritt in seiner Heilung“ erfahren. Eine bittere Neuigkeit, denn Remmert konnte noch am ersten Spieltag gegen die Hertha mit einer starken Leistung überzeugen. Im darauffolgenden Spiel auf dem Betzenberg zog sich der 20-Jährige eine Sprunggelenksverletzung zu und fehlt seitdem.

Schalke-Comeback verzögert sich

Auch sein Trainer erkennt, dass man auf Schalke „den Jungen, wenn er wieder zurückkehrt, topfit braucht“. Genau aus diesem Grund verzögert sich Remmerts Comeback für Königsblau. Man wolle „kein Risiko eingehen“, betont Muslic auf der Pressekonferenz. Findet aber doch auch Grund für optimistische Worte.

+++DFB-Entscheidung: Schalke-Fans packt das Grauen+++

Der Rückschritt in der Heilung des 20-Jährigen sei „nichts Dramatisches“, sodass es nur zu einer Verzögerung von wenigen Tagen kam. Abschließend zeigte sich Muslic ebenso optimistisch für Remmerts volle Genesung und eine baldige Rückkehr in den Spieltagskader der Knappen. Ob das bereits gegen Fürth der Fall sein wird, ließ Muslic offen.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Optionen im Sturm

Eine zusätzliche Option im Sturmzentrum würde den Schalkern aktuell sicher guttun. Moussa Sylla und Christian Gomis blieben zuletzt ohne Torerfolg. Außerdem bietet Remmert mit seinen 1,93 Metern eine zusätzliche Gefahr im Angriffsspiel.

Akteulle S04-News:

Ob der Stürmer sich direkt nach seiner Verletzung wieder in die Schalker Mannschaft zurückspielen kann, bleibt abzuwarten. In jedem Fall könnten die Angriffe der Knappen mit Remmert deutlich schwieriger auszurechnen sein.