Transfer-Wende? Schalke-Coach Muslic überrascht mit Entscheidung

Einstand nach Maß: Cheftrainer Miron Muslic feierte einen optimalen Start beim FC Schalke 04. Die Königsblauen holten gegen einen der großen Aufstiegsaspiranten Hertha BSC die ersten drei Punkte der neuen Zweitliga-Saison.

Dabei konnte die gesamte Schalke-Mannschaft überzeugen. Zur Schlussphase sorgte dann Muslic für eine große Überraschung, die den einen oder anderen S04-Fan verwundert hat. Denn plötzlich durfte ein Abgangskandidat ran. Die Frage, die sich viele jetzt stellen: Bleibt er oder geht er doch noch?

Schalke: Wende bei S04-Flop?

Die Erwartungen waren groß, als er 2023 kam – erfüllen konnte er sie jedoch nicht. Bryan Lasme erlebte eine bislang schwierige Zeit beim FC Schalke 04. Nach einer enttäuschenden ersten Saison wurde er in der vergangenen Rückrunde an die Grasshopper Zürich verliehen, wo er allerdings verletzungsbedingt mehrere Monate fehlte.

So kehrte er in diesem Sommer zu den Knappen zurück. Mit einem neuen Trainer dachte sich der 26-jährige Franzose sicherlich, dass er wie die anderen Profis von vorne anfangen könne. Doch die Bosse haben andere Pläne mit ihm. Er soll, obwohl er einen Vertrag bis 2027 hat, den Verein verlassen.

Das Problem: Interessenten gibt es kaum für den Offensivspieler. Umso überraschender war es dann für viele S04-Fans, als Lasme plötzlich in einer wichtigen Schlussphase beim Saisonauftakt gegen Hertha BSC (2:1) von Trainer Miron Muslic eingewechselt wurde.

Muslic überrascht mit Lasme-Entscheidung

Der Angreifer kam für Christopher Antwi-Adjei ins Spiel und durfte sich immerhin für rund 20 Minuten zeigen, ohne allerdings richtige Impulse setzen zu können. Besonders pikant: Dabei bekam er von Muslic den Vorzug gegenüber anderen Offensivspielern wie Ilyes Hamache. Deshalb stellen sich viele Fans des FC Schalke 04 jetzt die Frage: Bleibt Lasme doch?

Fakt ist: Der Franzose könnte mit seiner Schnelligkeit für die letzten Minuten eines Spiels wichtig werden. Das war’s dann aber auch. Lasme machte in den vergangenen beiden Jahren bei den Knappen eher durch seine Verletzungsanfälligkeit Schlagzeilen, weshalb S04 ihn auch unbedingt verkaufen möchte.

Bis zum 1. September bietet sich dafür in den meisten Ligen Europas die Möglichkeit. Sollte bis dahin kein Abnehmer gefunden worden sein, ist es gut möglich, dass Schalke den Vertrag mit Lasme auflösen wird. Sollte er allerdings durch weitere Einsätze überzeugen können, wird er vermutlich zum Muslic-Kader weiter dazugehören.