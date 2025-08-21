Hat sich ein Schalke-Transfer endgültig erledigt? Muslic macht eine eindeutige Ansage

Bis zum 1. September hat der FC Schalke 04 noch die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Aber auch Abgänge werden immer wieder heiß diskutiert. So könnten noch einige Profis den Klub verlassen.

Bei einem Schalke-Profi gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte, dass der Revierklub nicht mehr mit ihm plant. Mittlerweile hat sich das wohl endgültig erledigt, so wie S04-Coach Miron Muslic ihn in höchsten Tönen lobt.

Schalke-Abgang ausgeschlossen?

Er kam mit großen Ambitionen und Erwartungen zum FC Schalke 04. Auch die Fans hatten Hoffnungen, dass er eine Hilfe für das Offensivspiel der Knappen wird. Doch Bryan Lasme konnte nicht überzeugen. In der vergangenen Saison wurde er in die Schweiz verliehen. Es war eine Leihe zum Vergessen – für alle Beteiligten.

In diesem Sommer fehlte er zu Beginn der Vorbereitung, wurde dann aber immer wichtiger. Dennoch gab es etliche Gerüchte, dass der S04 ihn verkaufen möchte. Bei den Königsblauen hatte er keine Zukunft mehr. Mittlerweile hat sich das geändert. Lasme bekommt regelmäßig Spielezeit von Muslic und wurde im Pokal gegen Leipzig zum Matchwinner.

Was in der vergangenen Saison war, ist Muslic egal, betont er. „Mich interessieren die letzten Wochen. Und hier hat Bryan den Eindruck vermittelt, dass er Bock hat und alles dafür tut, richtig fit zu werden“, erklärt der S04-Coach.

Lob für Lasme

Und Muslic weiter: „Wer fit ist, wird mit Spielminuten belohnt. Es ist normal, dass ihm der Rhythmus fehlt. Sein Profil gibt sehr viel her für unsere Spielidee. Er sieht aus wie ein Premier-League-Innenverteidiger, läuft aber 37 km/h. Ich würde ihn nicht gerne verteidigen. Jetzt hat er getroffen, das tut ihm gut. Bei Stürmern geht alles über das Selbstvertrauen.“ Das hört sich nicht unbedingt danach an, als würde Lasme noch bis zum 1. September den FC Schalke 04 verlassen.

Im Gegenteil sogar: Läuft es für den Franzosen weiterhin so gut, könnte er für Miron Muslic sogar unersetzlich werden. Doch dafür wird es noch etwas Zeit benötigen, bis der Offensivspieler wieder komplett fit ist. Die vergangenen Wochen haben auf jeden Fall Hoffnung gemacht.

