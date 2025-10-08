Es hatte sich angedeutet: Muslic belohnt Schalke-Talente

In den vergangenen Wochen hatte Cheftrainer Miron Muslic immer wieder einige Top-Talente des FC Schalke 04 zu den Trainingseinheiten geholt. Ob aus der U19 oder aus der U23: Die jungen Spieler durften mittrainieren und erste Erfahrungen sammeln.

Auch bei den Testspielen durften einige Schalke-Talente mitwirken. Das könnte nun wieder der Fall sein, wenn die Königsblauen am Samstag in Irland gegen den Bohemian FC spielen werden. Den Muslic holte zwei weitere Juwele zum Training. Es ist der Lohn für die guten Leistungen der vergangenen Woche.

Schalke-Talente im Profitraining

Nicht nur die Profis, sondern auch die U23 des FC Schalke 04 glänzt aktuell: In der Regionalliga West steht die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel auf einem sensationellen ersten Platz, der für den Aufstieg in die 3. Liga reichen würde. Auch wenn die Saison noch lang ist, dürfen die Knappen mit den Leistungen zufrieden sein.

Auch interessant: Konkurrent verkündet Mega-News! Schalke-Fans haben es wieder geschafft

Dabei brillieren auch zwei vielversprechende Top-Talente: Mika Khadr und Ayman Gulasi. Die beiden Spieler durften sich jetzt im Training am Mittwoch (8. Oktober) beweisen. Miron Muslic holte die beiden Nachwuchsspieler zu den Profis.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den vergangenen Monaten waren immer wieder einige Talente aus der U19 und U23 bei der 1. Mannschaft dabei. Sie durften nicht nur mit den Profis trainieren, sondern waren auch bei den Testspielen dabei. Darauf hoffen jetzt auch Khadr und Gulasi.

Talente hoffen auf Testspiel-Einsatz

Denn der FC Schalke 04 testet am 11. Oktober beim irischen Erstligisten Bohemian FC (16 Uhr). Die Königsblauen wollen mit dem Testspiel in der aktuell laufenden Länderspielpause im Rhythmus bleiben. Dabei könnten dann auch Khadr und Gulasi zum Einsatz kommen.

Mehr Nachrichten für dich:

Sicher fehlen werden Nikola Katic, Moussa Sylla und Vitalie Becker, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Neben Khadr und Gulasi könnten also noch einige weitere Top-Talente einige Einsatzminuten bekommen. Das wird sich dann am Samstag zeigen.