Achtung, Schalke! Jetzt wird es richtig ungemütlich

Von diesem Saisonstart konnte man beim FC Schalke 04 nach den vergangenen Horror-Spielzeiten nur träumen. Die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic überzeugt, gewinnt viele Spiele und steht dementsprechend auch weit oben in der Tabelle.

Doch nach dieser Länderspielpause könnte es für den FC Schalke 04 richtig ungemütlich werden. Kenan Karaman und Co. haben jetzt ein strammes Programm vor sich. Wie werden die Knappen diese Phase überstehen?

Schalke 04 vor Hammer-Herbst

Drei Spiele in Folge konnte der FC Schalke 04 zuletzt gewinnen. Eine schöne Serie, die sich in Gelsenkirchen sehen lässt. Es waren auch einige Gegner dabei, die für den einen oder anderen Aufstiegsaspiranten schon eine große Herausforderung waren. Zudem gab es auch noch knappe Spiele, die der S04 gewonnen hat, in den vergangenen beiden Jahren durchaus noch verloren hätte.

Umso erfreulicher ist die Lage derzeit beim Revierklub. Mit der Arbeit von Cheftrainer Miron Muslic sind die Bosse und auch die Fans zufrieden. So kann es ruhig weitergehen, wird man sich auf Schalke denken. Doch es kommen jetzt die richtig harten Brocken für den Traditionsverein.

Los geht es nach der Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (17. Oktober, 18.30 Uhr). Die Niedersachsen gelten als der große Aufstiegsfavorit, der derzeit mit einem Punkt weniger als S04 auf Platz fünf steht. Anschließend gibt es zwei Spiele gegen den aktuellen Tabellendritten Darmstadt. Zunächst in der Liga (24. Oktober, 18.30 Uhr) und anschließend im Pokal bei den „Lilien“ am 29. Oktober.

Top-Gegner für S04 dabei

Wenige Tage nach dem Pokalspiel geht es zum Karlsruher SC (1. November, 13 Uhr), bei dem sich der FC Schalke 04 zuletzt immer schwergetan hatte. Abgerundet wird der Hammer-Herbst mit dem Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer der 2. Bundesliga: Die SV Elversberg ist am 8. November zu Gast in der Veltins-Arena. Der Dorfklub ist – wie schon in der vergangenen Saison – die große Überraschungsmannschaft in der Liga.

Anschließend steht die letzte Länderspielpause des Jahres an. Dann wird sich zeigen, wie Muslic und die Schalker aus dieser Hammer-Phase rausgekommen sind. Es wird sich auch herauskristallisieren, wo es für die Gelsenkirchener in dieser Saison hingeht. Darf man weiter vom Aufstieg träumen oder wird S04 in der Tabelle nach unten gereicht?