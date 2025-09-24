Die 2. Liga schaut genau hin: Schalke-Coach Muslic vor schwieriger Aufgabe

Der Saisonstart auf Schalke ist mit großer Sicherheit geglückt: Wer hätte vor Beginn der neuen Spielzeit geahnt, dass die Königsblauen mit zwölf Punkten aus den ersten sechs Spielen starten werden? Cheftrainer Miron Muslic sorgte beim Revierklub für die Wende.

Die große Frage ist: Wie lange geht die Erfolgsgeschichte weiter? Denn jetzt kommen einige schwierige Gegner auf Schalke zu. Am Freitag (26. September, 18.30 Uhr) ist beispielsweise Greuther Fürth zu Gast – die bislang torgefährlichste Mannschaft der 2. Bundesliga.

Alle Augen auf Schalke 04: Wie stabil ist die Defensive?

Auf der anderen Seite empfängt der FC Schalke 04 als die beste Defensive der Liga die Fürther. Denn der Traditionsverein kassierte aus den ersten sechs Spielen nur vier Gegentreffer. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon 12!

Muslic konnte die Hintermannschaft also deutlich stabilisieren. Einen Anteil daran haben auch die drei Neuzugänge und Abwehrchefs Timo Becker, Nikola Katic und Hasan Kurucay, die den Laden hinten größtenteils sauber halten. Zudem steht mit Loris Karius ein sicherer Rückhalt im Schalker Kasten.

Diese Abwehr muss jetzt auch gegen Fürth bestehen. Die Kleeblätter hatten einen ebenfalls durchaus ordentlichen Start mit neun Punkten. Die 13 Tore sind aktuell Liga-Bestwert. Dabei ragt vor allem ein Duo bei den Fürthern heraus: Felix Klaus und Noel Futkeu.

Beste Offensive und schlechteste Defensive

Beide Fürth-Angreifer haben je fünf Tore erzielt. Kein Duo in der 2. Bundesliga ist gefährlicher. Die Schalke-Abwehr ist also gegen die torgefährlichste Offensive gewarnt. Gleichzeitig hat die Spielvereinigung aber auch die schlechteste Defensive. 15 Treffer kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine schon – so viel wie kein anderes Team der Liga.

Das könnte den Schalkern und Muslic vielleicht zum Vorteil werden. Zuletzt zeigte sich auch Kapitän Kenan Karaman wieder in guter Form, erzielte in Magdeburg beide Treffer. Den Offensivspieler und eine gute Abwehr werden die Königsblauen dann auch gegen Fürth brauchen. Dabei werden auch die Zweitliga-Konkurrenten ganz genau hinschauen, wie sich die Knappen gegen eine offensivstarke Mannschaft präsentieren werden.