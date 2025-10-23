Schalke-Fans trauen ihren Ohren kaum! Miron Muslic lässt sie ausflippen

Erst seit wenigen Monaten beim FC Schalke 04, aber es fühlt sich so an, als wäre er seit Jahrzehnten der Trainer der Königsblauen: Miron Muslic hat nicht nur für die sportliche Wende gesorgt, sondern auch Fans und Mannschaft wieder nähergebracht.

Der Schalke-Coach macht sich bei den Anhängern immer beliebter. Jetzt hat Muslic mit einem Fangesang für Aufsehen gesorgt. Von den S04-Fans wird er dafür gefeiert.

Schalke: Muslic singt Fangesang

Er ist genau der, den der FC Schalke 04 gebraucht hat. Das kann man schon nach wenigen Monaten sagen. Miron Muslic hat bei den Königsblauen einen echten Hype ausgelöst. Anfangs war die Skepsis um den Trainer groß, mittlerweile hat er allen Kritikern das Gegenteil bewiesen.

Statt Abstiegskampf steht S04 in der oberen Tabellenhälfte. Auch wenn man das Wort „Aufstieg“ nicht in den Mund nehmen will, könnte es in dieser Saison tatsächlich etwas mit der Bundesliga-Rückkehr werden. Dafür müssten natürlich aber die Ergebnisse auch in den kommenden Monaten stimmen.

Die Fans lieben Muslic jetzt schon. Nun hat er wohl die letzten Skeptiker auf seine Seite gebracht. In seinem Sky-Interview wurde er gefragt, ob er ein Lieblingslied hat – und er fing an, zu singen.

Muslic lässt Fans ausflippen

„Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso. Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war ’ne Show“, jeder Schalke-Fan kennt den Gesang über die Eurofighter-Helden, die 1997 sensationell den UEFA-Pokal (heute Europa League) gewannen. Und im Interview zeigte sich Muslic schon früh textsicher, ließ zahlreiche Anhänger jubeln.

„Miron ist wirklich genau der Trainer, den wir so lange gesucht haben. Er passt perfekt“, „Er ist einfach der Geilste“, und „Ich liebe diesen Mann von Tag zu Tag immer mehr“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien von den S04-Fans.

Einer verspricht: „Es wird auch schwere Zeiten geben, aber ich stehe voll hinter dem Mann. Ich hoffe, dass er uns sehr lange erhalten bleibt.“ Das wünscht sich sicherlich jeder Fan. Der Revierklub hatte schließlich etliche Trainer, die gescheitert sind. Ob Muslic auf Schalke zu einer Trainer-Legende wie einst Huub Stevens wird?