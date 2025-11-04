Schalke-Fans sorgen sich vor Horror-Szenario! Jetzt wird Muslic deutlich

Gleich zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie: Das sind die Fans des FC Schalke 04 in dieser noch recht jungen Saison gar nicht gewohnt gewesen. Schließlich hatte die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic gleich fünf Ligaspiele in Folge gewonnen.

Umso bitterer waren dann die Pleiten im Pokal gegen Darmstadt (0:4) und dann in Karlsruhe (1:2). Die Sorge bei vielen Fans des FC Schalke 04 ist jetzt groß, dass die Mannschaft komplett einbricht und der Absturz langsam beginnt. Muslic nimmt den Anhängern diese Sorge.

FC Schalke 04: Fans plötzlich in großer Sorge

Nach zwei Horror-Spielzeiten brauchen die Fans des FC Schalke 04 nicht noch mehr Frust. Doch genau diese Sorge besteht jetzt nach zwei Pleiten in Folge. Nach der Pokal-Klatsche zeigten die Profis in Karlsruhe zwar eine Reaktion, reisten aber mit leeren Händen zurück nach Gelsenkirchen.

Auch interessant: Nicht nur die Profis! Schalke 04 erlebt ein Wochenende zum Vergessen

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Miron Muslic auf der Pressekonferenz. Der S04-Coach glaubt nicht, dass jetzt der Absturz erfolgt. Genau diese Sorge haben aber die Anhänger. So war es nämlich in den vergangenen beiden Jahren oft der Fall gewesen.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Was nachhaltig bleibt über die Saison, ist unsere Struktur. Einfach dieser Wille, als Mannschaft alles reinzuhauen“, sagt Muslic, der von einem Absturz nichts wissen will. Er vertraut voll auf den Zusammenhalt seiner Truppe.

Schweres Restprogramm

Ob Kenan Karaman und Co. in den restlichen Spielen des Jahres den Absturz verhindern können, wird sich zeigen. Nach den zwei Niederlagen gibt es direkt die nächste schwierige Aufgabe für den FC Schalke 04. Am Samstag (8. November, 13 Uhr) ist die SV Elversberg zu Gast in der Veltins-Arena.

Auch in dieser Saison spielen die Saarländer wieder groß auf – und das trotz der zahlreichen Abgänge und des Trainer-Abschieds. Mit 24 Toren hat die SVE die beste Offensive der Liga. Königsblau hat dagegen die wenigsten Treffer kassiert (7).

Mehr Nachrichten für dich:

Und auch der Jahresendspurt ist mit Gegnern wie dem aktuellen Spitzenreiter SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf oder dem 1. FC Nürnberg alles andere als leicht. Wie S04 wohl aus diesem Programm herausgehen wird?