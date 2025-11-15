Verliert Schalke seinen neuen Star? Jetzt meldet sich Muslic zu Wort

Dass er bei seiner Ankunft in Gelsenkirchen so einschlägt, hätten vermutlich nicht viele gedacht. Und doch gehört er beim FC Schalke 04 zur Startelf, ist dort nicht mehr wegzudenken und jetzt auch wohl der begehrteste Spieler im Kader.

Viele Fans werden sofort wissen, dass es sich um Soufiane El-Faouzi handelt. Schließlich wird seit Wochen über den Neuzugang des FC Schalke 04 gesprochen. Zahlreiche Teams sollen an ihm interessiert sein. Stört das Trainer Miron Muslic?

Schalke-Star El-Faouzi ist heiß begehrt

Er hat einen Start hingelegt, der für mächtig Furore sorgt: Soufiane El-Faouzi. Der laufstarke Mittelfeldspieler macht sich derzeit nicht nur bei den Fans beliebt. Auch immer mehr Mannschaften sind heiß auf ihn, wollen ihn unbedingt verpflichten. Für den FC Schalke 04 könnte es also schon bald in den klammen Kassen klingeln.

Schließlich kam der 23-Jährige im Sommer für mickrige 200.000 Euro von Alemannia Aachen. Sein Berater verriet zuletzt, dass es schon viele Anfragen um ihn gibt (hier mehr dazu). Doch viel wichtiger: Er hat bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2029 – und es soll auch keine Ausstiegsklausel geben.

Ganz schön viel Wirbel aktuell. Sonst kennt man die vielen Transfer-Gerüchte eher um Moussa Sylla. Ist man da als Trainer nicht genervt, wenn sich so viel um die Spieler dreht, Herr Muslic? Der Coach reagierte nach dem Spiel gegen Karlsruhe deutlich.

„Das stört mich überhaupt nicht“

„Das stört mich überhaupt nicht. Es ist doch positiv, wenn über Schalke-Spieler berichtet wird. Dann weiß ich, dass die Jungs performen und gute Leistung bringen. Wir sind froh, dass wir Spieler haben, die Woche für Woche konstant Leistung bringen und Interesse wecken von anderen Ligen, anderen Mannschaften“, wird Muslic in der „WAZ“ zitiert.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Personalie entwickelt. Viele Schalke-Fans sorgen sich jetzt schon, dass El-Faouzi im kommenden Sommer den Verein verlassen könnte. Immerhin gibt es dann mit großer Sicherheit eine schöne Millionensumme als Ablöse. Was Muslic sonst über El-Faouzi gesagt hat, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.