Muslic packt vor Schalke – Bochum aus: S04-Coach mit wichtiger Maßnahme

Derby oder doch nur Nachbarschaftsduell? Es ist ein Thema, bei dem die Schalke-Fans eine deutliche Meinung haben. Derby ist nur gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund. Gegen den VfL Bochum ist es dagegen ein Straßenbahnduell.

So oder so will der FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum erfolgreich bestehen. Das fordert auch Cheftrainer Miron Muslic und hat vor der Partie verraten, dass er eine spezielle Teambuilding-Maßnahme unternommen hat, um seine Spieler auf das Ruhrpott-Duell vorzubereiten.

Schalke – Bochum: Muslic will Bedeutung des Duells vermitteln

Nach dem Weiterkommen im Pokal richtete sich der Fokus des FC Schalke 04 auf das Duell gegen den VfL Bochum. Von einem Derby spricht hier niemand. Auch nicht Miron Muslic. Nur für die Bochumer sei es ein Derby. Für die Königsblauen ist es eine Partie gegen den Nachbarn, die aber dennoch wichtig ist.

Deshalb hat Muslic, um die Bedeutung des Duells für Verein und Fans seinen Spielern zu vermitteln, eine Teambuilding-Maßnahme vor dem Pokalspiel schon unternommen. Mit der Mannschaft gab es einen Ausflug. „Wir hatten schon in der letzten Woche ein Teambuilding, wo es um Schalke, Gelsenkirchen und den Ruhrpott ging“, verriet Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel.

Dafür ist er mit seinem Team auf dem höchsten Punkt in Gelsenkirchen gewesen. „Da haben wir auf unsere Nachbarn geblickt. Wir wollten damit ein Gefühl vermitteln, wie wichtig Schalke für die Menschen ist – und wie wichtig die Spiele gegen direkte Nachbarn sind“, so Muslic weiter.

„Bin froh, dass wir das gemacht haben“

Einer der Nachbarn war auch der VfL Bochum, der jetzt auf den FC Schalke 04 trifft. Muslic sagt: „Wir haben der Mannschaft den hohen Stellenwert der Partie gezeigt, ein Bewusstsein dafür geschaffen. Auch für mich war dieses Teambuilding sehr wertvoll. Ich bin ja auch erst seit zweieinhalb Monaten hier. Ich bin froh und happy, dass wir das gemacht haben.“

Gegen den Reviernachbarn kann Muslic auf einen vollen Kader setzen. Lediglich Tomas Kalas, Peter Remmert, Zaid Tchibara und Aris Bayindir stehen dem Coach zur Verfügung.

