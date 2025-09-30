Schalke 04: Muslic reagiert auf Becker-Ausfall – er sorgt für eine Überraschung

Diese Verletzung hat Schalke 04 hart getroffen: Die Königsblauen müssen nämlich in den kommenden Wochen ohne Timo Becker auskommen. Der Innenverteidiger verletzte sich nämlich am rechten Knie, wird Miron Muslic nicht zur Verfügung stehen.

Im Spiel gegen Fürth (1:0) kam Youngster Mertcan Ayhan rein und machte seine Aufgabe souverän. Nun sorgte Schalke-Coach Muslic im Training aber für eine Überraschung. Ein Top-Talent wird wohl nun zu den Profis befördert.

Schalke: Muslic überrascht mit Talent im Training

Eine Ruptur des Innenbandes im rechten Knie hat sich Becker zugezogen, verkündete der FC Schalke 04. In Absprache mit der medizinischen Abteilung habe sich der 28-Jährige für eine konservative Behandlung entschieden. Über die Ausfallzeit hat der Revierklub keine Angaben gemacht, doch der Abwehrspieler wird wohl eine Weile ausfallen.

Einige Alternativen für die Abwehr hat Miron Muslic auch schon parat. Mertcan Ayhan und Felipe Sanchez zeigten in dieser Saison schon gute Leistungen. Es liegt nun am S04-Coach, für welchen der beiden Talente er sich entscheiden wird. Aber im Training am Dienstag (30. September) tauchte plötzlich ein nicht ganz so neues Gesicht auf.

Mika Khadr durfte sich nämlich bei den Profis empfehlen. Der 19-Jährige wurde von Muslic zur ersten Mannschaft befördert, spielte in dieser Saison bislang bei der U23 im Regionalliga-Team von Jakob Fimpel.

Bleibt Khadr bei den Profis?

In der Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat Khadr schon oft gezeigt, was für ein starker Innenverteidiger er ist. Zu einem Einsatz in einem Pflichtspiel der Profis kam es bislang noch nicht. Ändert sich das jetzt vielleicht sogar? Der 1,93 Meter große Abwehrspieler darf sich jetzt jedenfalls Hoffnungen machen, von Muslic für die kommenden Zweitliga-Partien nominiert und dann vielleicht sogar eingesetzt zu werden.

Dann muss er sich allerdings gegen Ayhan und Sanchez durchsetzen, die schon einige Spiele in der 2. Bundesliga absolviert haben. So oder so hat nun das nächste Top-Talent in der Profimannschaft die große Chance, in den Profifußball endlich Fuß fassen zu können.