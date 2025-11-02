Schalke: Bittere Enthüllungen nach Karlsruhe-Pleite – „Es war chaotisch“

Eine Last-Minute-Pleite, wie man sie auf Schalke schon lange nicht mehr hatte. Gegen den Karlsruher SC sah Königsblau lange wie der Sieger aus, verlor dann aber noch in der Nachspielzeit.

Wie bitter es schon vor dem Anpfiff lief, erklärte Schalke-Coach Miron Muslic. Die Knappen mussten nämlich kurzfristig auf zwei Spieler verzichten – und dann begann das Chaos, wie er verriet.

Schalke: Chaos vor Anpfiff

Muslic wirkte nach der bitteren Pleite sichtlich enttäuscht – und dennoch kämpferisch. Der Schalke-Trainer suchte auf der Pressekonferenz nicht nach Ausreden, sondern erklärte ruhig, was aus seiner Sicht schiefgelaufen war.

„Gratulation an den KSC. Wir sind stolz auf das Team und die Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, was passiert ist“, sagte Muslic und meinte damit die kurzfristigen Ausfälle von Janik Bachmann und Hasan Kurucay kurz vor dem Anpfiff.

Das Chaos begann schon beim Aufwärmen. Bachmann war erst gar nicht im Kader, Kurucay fühlte sich beim Aufwärmen schlecht und konnte dann doch nicht starten. „Es war chaotisch beim Aufwärmen, chaotisch in den ersten fünf, sechs Minuten“, so Muslic weiter. Erst danach fand seine Mannschaft besser in die Partie, zeigte Einsatz und Leidenschaft – ähnlich wie in den Wochen zuvor, als man selbstbewusst und strukturiert auftrat.

„Der Gamechanger“

In der 2. Halbzeit war der FC Schalke 04 durch einen Elfmeter von Kenan Karaman in Führung gegangen. Die Knappen verteidigten gut und diszipliniert, hielten den KSC über weite Strecken vom eigenen Tor fern. Doch als das 1:1 fiel, kippte das Spiel. „Das 1:1 war der Gamechanger“, sagte Muslic – und traf damit den Kern.

In der Nachspielzeit kam dann der Knockout. „Wenn du in der 94. Minute verlierst, ist es immer unglücklich“, kommentierte der Trainer den späten Gegentreffer. Der KSC habe, so Muslic, „einen Lucky Punch benötigt, um uns zu besiegen“.

Am Ende geht S04 mit leeren Händen zurück nach Gelsenkirchen. Vor der Länderspielpause steht noch die Partie gegen die SV Elversberg an. Da haben die Schalker dann die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.