Muslic verkündet vor Schalke – Darmstadt die bittere Kunde: „Ein Rückschritt für uns“

Der FC Schalke 04 schwebt aktuell auf Wolke sieben. Die Leistungen passen, die Ergebnisse sind top und die Fans sind glücklich. Es gibt so gut wie gar nichts zu meckern. Gegen Darmstadt (24. Oktober, 18.30 Uhr) könnte der Revierklub den fünften Sieg in Folge einfahren.

Doch für das Heimspiel des FC Schalke 04 gibt es nun von Trainer Miron Muslic bittere Nachrichten. Ein Star, der die letzten Wochen zu den Leistungsträgern gehörte, fällt gegen Darmstadt verletzungsbedingt aus.

Schalke – Darmstadt: Bitterer Ausfall

Er hatte einen starken Saisonstart, war aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Dann holte der FC Schalke 04 mit Christian Gomis einen Offensivspieler, weshalb Christopher Antwi-Adjei auf die Bank musste. Dann wiederum fiel der Neuzugang aus und der Linksaußen rückte wieder in die Anfangsformation.

Mit guten Leistungen machte Antwi-Adjei zuletzt auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit Kenan Karaman und Moussa Sylla sorgte er für reichlich Offensivgefahr. Doch ausgerechnet jetzt fällt der 31-Jährige aus. Gegen Darmstadt wird er Muslic nicht zur Verfügung stehen.

„Wir werden mit Antwi-Adjej einen Ausfall haben. Eine Wadenverletzung, passiert im Spiel gegen Hannover. Chris wird ausfallen“, so der S04-Coach auf der PK vor dem Spiel.

„Rückschritt für uns“

Und Muslic weiter zu Antwi-Adjei: „Das finde ich sehr schade, weil er die letzten Wochen sehr gut performt hat. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Rückschritt für uns.“ Gleichzeitig erklärte der Schalke-Coach, dass er einige Optionen für das Darmstadt-Spiel, die Antwi-Adjei ersetzen könnten. Die Entscheidung macht der Cheftrainer dann auch vom Gegner abhängig.

Die wohl besten Karten dürfte dann wieder Gomis haben, der gegen Hannover sein Comeback feierte und gleich auch das erste Tor im S04-Trikot erzielte. Der 25-jährige Senegalese könnte dann wie nach seiner Ankunft an der Seite von Karaman und Sylla starten. Weitere Veränderungen dürfte es in der Anfangsformation der Königsblauen nicht geben.