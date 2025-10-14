FC Schalke 04 macht es öffentlich – Mitglieder haben jetzt die Wahl

Bald ist es beim FC Schalke 04 wieder so weit: Die Mitgliederversammlung steht an. Am 15. November werden in der Veltins-Arena wieder viele Entscheidungen rund um den deutschen Traditionsverein aus Gelsenkirchen fallen.

Einer der Tagesordnungspunkte ist die Wahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates. Hier hat der FC Schalke 04 jetzt vier Kandidaten mitgeteilt, die sich für diese Position beworben haben. Nun sind die S04-Fans gefragt.

FC Schalke 04: Mitglieder für Aufsichtsrat

Wie der FC Schalke 04 mitteilt, gingen bis zum 1. Mai 13 Bewerbungen frist- und formgerecht ein. Der Wahlausschluss des Revierklubs hat aus diesen Bewerbern vier Kandidaten zur Wahl zum Aufsichtsrat auf der Mitgliederversammlung 2025 zugelassen.

Die Kandidaten lauten Raphael Brinkert, Stefan Hegmanns, Johannes Struckmeier und Rolf Haselhorst. Der wohl bekannteste Bewerber unter ihnen ist Brinkert, der zu den renommiertesten Marketing-Experten gehört und 2021 beim Wahlkampf des ehemaligen SPD-Kanzlers Olaf Scholz eine große Rolle spielte. Seine Kampagne verhalf ihm zum Wahlsieg.

Struckmeier hat bereits Erfahrung im Aufsichtsrat. 2021 wurde er erstmals gewählt und ist aktuell Vorsitzender des Sportausschusses. Ebenfalls im Aufsichtsrat ist Haselhorst. Der Industriemanager war 2022 in den Ausschuss gewählt worden.

Fans sind jetzt gefragt

Aber auch Hegmanns ist kein Unbekannter, dessen Unternehmen seit 2025 der Ärmelsponsor des FC Schalke 04 ist. Die Königsblauen Fans haben bei der Mitgliederversammlung die Möglichkeit, zwei dieser Bewerber in den Aufsichtsrat zu wählen.

Damit die Fans einen besseren Eindruck von den vier Kandidaten bekommen, erhalten diese die Möglichkeit, sich in den kommenden Wochen vorzustellen. Wie S04 mitteilt, wird es dabei ausführliche Steckbriefe geben. Zudem werden sie in diesem Jahr in einem Video die Fragen der Mitglieder beantworten. Auf der Homepage des FC Schalke 04 kannst du hier deine Frage einreichen.