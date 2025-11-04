Nach Younes und Donkor: Folgt auf Schalke die nächste Muslic-Überraschung?

Es waren zuletzt bittere Pleiten, die der FC Schalke 04 kassierte: 0:4 im Pokal gegen Darmstadt, 1:2 in Karlsruhe. Die Königsblauen wollen gegen die SV Elversberg das Ruder umreißen, doch Cheftrainer Miron Muslic hat Personalprobleme.

Einige Spieler fallen aus. Zuletzt musste der Schalke-Coach sogar auf Amin Younes und Anton Donkor zurückgreifen, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Gibt es bald etwa die nächste große Überraschung?

Schalke: Sorgt Muslic für eine Überraschung?

Konkret geht es um die rechte Abwehrseite. Dem FC Schalke 04 wird Adrian Gantenbein gelbgesperrt nicht zur Verfügung stehen, Finn Porath musste gegen Karlsruhe verletzt ausgewechselt werden. Wer wird auf dieser Position spielen? Eine spannende Frage – und vielleicht die Chance für ein kleines Comeback.

Henning Matriciani, zuletzt nur noch außen vor, könnte plötzlich wieder eine Rolle spielen. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn ihm die Spielpraxis fehlt, da er noch keine einzige Minute auf dem Platz stand. Gegen ein formstarkes Elversberg wäre ein Einsatz trotzdem ein Risiko.

Alternativ könnte auch Youngster Mika Wallentowitz in die Startelf rutschen. Der 19-Jährige hat sich zuletzt im Training empfohlen und gilt intern als talentierte, flexible Lösung. Ob Muslic wirklich so mutig rotiert, bleibt offen – die Eindrücke der letzten Einheiten dürften entscheidend sein.

Muslic setzt auf zweite Chancen

Eines spricht für Matriciani und Wallentowitz: Muslic scheut sich nicht, auch überraschende Entscheidungen zu treffen. Der Schalke-Coach hat in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, dass er an Spieler glaubt, die andere längst abgeschrieben hatten.

Bestes Beispiel: Amin Younes, der nach langer Leidenszeit plötzlich gegen Karlsruhe in der Startelf stand, auch wenn er zur Halbzeit erschöpft ausgewechselt wurde. Auch Anton Donkor durfte wieder für die Profis auflaufen, nachdem er zuletzt gar nicht mehr zum Kader gehörte. Diese Linie könnte Muslic beibehalten – und auch diesmal jemanden aus der zweiten Reihe nach vorn bringen.

Fest steht: Schalke steht in Elversberg unter Druck. Der Gegner ist in Topform, die eigenen Optionen sind begrenzt. Wie wird Muslic entschieden?