Magath-Dimensionen unter Ben Manga auf Schalke? Die meisten Transfers der vergangenen Saison gehen auf die Kappe des Chefscouts. Hierfür ein positives Fazit zu ziehen, fällt allerdings schwer. Denn unter die neu geholten Führungsspieler mischen sich zahlreiche Flop-Transfers des gechassten Kaderplaners. Und die werden Schalke auch nach dem Manga-Aus weiter beschäftigen.

Bereits der allmächtige Felix Magath verfolgte einst die Strategie, besonders viele Spieler nach Gelsenkirchen zu locken. Mit schwerwiegenden finanziellen Folgen für den FC Schalke 04, der die Spieler nicht loswurde, ihre Gehälter trotz ausbleibender Leistung aber noch über Jahre zahlen musste. Droht jetzt ein ähnliches Szenario?

Schalkes Kader noch zu groß

Schließlich befindet sich der Klub aus Gelsenkirchen aktuell immer noch in einer finanziell stark angeschlagenen Situation. Während die S04-Verantwortlichen in diesem Sommer penibel jeden einzelnen Transfer überprüften, mussten zunächst Altlasten beseitigt werden. Der königsblaue Kader sollte drastisch verkleindert werden, von der gewünschten Größe ist man noch immer weit entfernt.

+++Schalke-Ikone: „Mich stört, dass die Fans so gefährlich sind“+++

Wieder übernimmt S04 Gehälter für Spieler wie Felipe Sanchez (Vertrag bis 2028), Anton Donkor (2027), Amin Younes (2028), Mauro Zalazar (2028) und Emil Hojlund (2028). Akteure, die der Mannschaft bislang kaum weiterhelfen konnten, auf Schalke vor einer ungewissen Zukunft stehen und dennoch mit langfristigen Verträgen ausgestattet worden sind.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn langfristige Verträge im Fußball eine gewisse Sicherheit mit sich bringen, hätte Manga hier und da womöglich mehr Umsicht walten lassen sollen. So überlässt er nach seinem Rauswurf den Schalke-Bossen ein erhebliches Problem.

Finanzen im Nacken

Baumann und Co. müssen weiter die Verkleinerung des Kaders priorisieren, um so die streng gesetzten finanziellen Vorgaben zu erfüllen. Aufgrund einer starken Transferphase im Sommer gelang dies bereits teilweise. Doch auch in den kommenden Monaten und Jahren wird dieses Problem Schalke und die Verantwortlichen beschäftigen.

Akteulle S04-News:

Zudem betonte auch Miron Muslic die Vorteile eines kleinen Kaders für die Trainingsqualität. Ob diese Verkleinerunbg bereits im Winter vorangetrieben werden kann, bleibt abzuwarten. Leisten kann es sich Schalke aktuell nicht, auf langfristigen Bankspieler-Verträgen sitzen zu bleiben.