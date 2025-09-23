Trauriger Anblick: Die Manga-Flop-Liste auf Schalke ist lang

Der (richtige) Mann für den Kader-Umbruch auf Schalke, die neue Hoffnung, der „Perlentaucher“. Euphorie folgte Ben Manga im letzten Sommer nach Gelsenkirchen. Der Scout und Kaderplaner hatte sich bereits bei Bundesligaklubs wie dem VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt einen Namen machen können.

Ein Jahr später ist Schluss. Schalke stellt Manga frei. Die Gründe lägen vor allem in der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung bei der eigenen Scouting-Philosophie (mehr dazu hier). Zeit, den Fokus auf Mangas Arbeit beim S04 zu richten. Wer kam, und vor allem: Wer war erfolgreich?

Manga mit Top-Transfers auf Schalke

Zwar konnte Manga in der vergangenen Saison mit Moussa Sylla (2,5 Millionen Euro Ablöse) und Loris Karius (vertragslos) zwei Führungsspieler des jetzigen blauweißen Kaders verpflichten. Doch die Liste der gefloppten Transfers ist dafür unverhältnismäßig lang.

Davon befinden sich einige Spieler, wie Papa Meissa Ba (Widzew Lodz), Aymen Barkok (vereinslos), Martin Wasinski (RFC Lüttich, Leihe), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig) oder Ilyes Hamache (Amiens SC, Leihe) aktuell nicht mehr in den Diensten des FC Schalke 04. Doch auch aktive blauweiße Profis, die von Manga geholt wurden, überzeugten bislang nicht. Ob beispielweise Emil Hojlund, Mauro Zalazar oder Anton Donkor noch für echte Bereicherung im Schalker Spiel sorgen können, gilt doch eher als unwahrscheinlich.

Für Amin Younes scheint es, unter Miron Mulsic wohl gar keine Zukunft mehr zu geben (mehr dazu hier). Felipe Sanchez, Adrian Gantenbein, Christopher Antwi-Adjei und Janik Bachmann gehören ebenfalls auf die Manga-Transfer-Liste und bieten Optionen für die Kaderbreite. Noch in diesem Sommer zählten Timo Becker (ablösefrei) und Soufiana El-Faouzi (200.000 Euro Ablöse) zu den Top-Transfers des entlassenen Kaderplaners.

Zu viele Flops

Das Fazit: Mangas Arbeit auf Schalke hinterlässt der sportlichen Führung einige echte Bereicherungen für den königsblauen Kader. Dennoch steht im Vordergrund eine Großzahl an gefloppten Transfers, die den Verein gutes Geld gekostet haben. So zahlte man für Sanchez, Gantenbein, Hojlund und Ba addiert 2,1 Millionen Euro Ablösesumme.

Frank Baumanns erste selbstauferlegte Aufgabe bestand darin, den Kader zu verschlanken. Das ist nur zum Bruchteil gelungen. So bleibt offen, welche Nachteile Schalke künftig noch aus den Manga-Transfer-Flops ziehen wird. Die Trennung erscheint auch aufgrund der arbeitsspezifischen Differenzen als sinnvoll.