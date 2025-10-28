Irre Siegesserie geht weiter! Schalke stichelt fies gegen Manchester-United-Fan

Wer hätte das vor dem Saisonbeginn nur für möglich gehalten? Der FC Schalke 04 hat rein gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun – ganz im Gegenteil. Die Königsblauen stehen in der 2. Bundesliga ganz oben an der Spitze.

Neben Patzern der Konkurrenz ist es aber auch die starke Siegesserie des FC Schalke 04, die das möglich macht. Fünf Erfolge gab es jetzt hintereinander. Davon kann ein Fan von Manchester United nur träumen, der derzeit in den sozialen Medien für Furore sorgt. S04 lässt es sich nicht nehmen und stichelt fies gegen den Anhänger.

FC Schalke 04: Irre Siegesserie setzt sich fort

Das letzte Mal, als der FC Schalke 04 fünf Siege in Folge schaffte, war zum Ende der Aufstiegssaison 2021/22. Im Endspurt gewannen die Königsblauen eine Partie nach der anderen und konnten sich anschließend zum Zweitliga-Meister krönen. Auch in dieser Spielzeit läuft es bislang mehr als nur gut.

Jetzt kommt aber der irre Schwenker zu Manchester United. Warum aber? Frank Illet, Fan der Red Devils, sorgt seit Monaten für Furore in den sozialen Medien und erreichte ein Millionenpublikum. Er will erst wieder zum Friseur, wenn sein Lieblingsverein fünfmal in Folge gewinnt – so wie es S04 nach dem 1:0 gegen Darmstadt geschafft hat. Die Challenge hat ihm ein Millionenpublikum eingebracht, aber auch viele Haare.

Mittlerweile ist es mehr als ein Jahr her, seitdem er die Challenge ins Leben gerufen hat. ManUnited hat es seitdem nicht geschafft, fünf Spiele in Folge zu gewinnen. Drei Erfolge hintereinander waren das Höchste der Gefühle. Nach dem Sieg gegen Darmstadt lässt es sich Schalke nicht nehmen, einen kleinen Seitenhieb Richtung Frank Illet zu verschicken.

S04 mit Seitenhieb an Manchester-United-Fan

„Wenn du doch nur Schalke-Fan wärst“, schrieb der Social-Media-Account der Königsblauen und postete dabei ein Foto von Frank Illet im S04-Trikot und mit geschnittenen Haaren. Dann müsste er nach solch einer Challenge definitiv nicht mehr warten, bis er sich die Haare schneiden kann.

Aktuell sind es 385 Tage (Stand: 25. Oktober), seitdem Frank Illet sich nicht mehr die Haare geschnitten hat. Immerhin: Für ihn sieht’s derzeit ganz gut aus. Manchester United konnte am Samstag (25. Oktober) gegen Brighton den dritten Sieg in Folge feiern. Zwei noch und er kann endlich wieder zum Friseur. Das wird aber auch Zeit.



