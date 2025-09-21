Schalke-Stars haben wieder Grund zum Jubeln! Muslic verrät Entscheidung

Auswärtssiege beim FC Schalke 04 waren in den vergangenen beiden Jahren oft eine Rarität. Auf fremdem Platz lief es für die Königsblauen nur ganz selten gut, weshalb die Anhänger enttäuscht die Heimreise antraten.

In dieser Saison sieht es allerdings anders aus. Gegen Dynamo Dresden (1:0) und den 1. FC Magdeburg (2:0) gab es schon zwei Auswärtserfolge in dieser frisch gestarteten Spielzeit. Und beide Spiele wurden ohne Gegentor gewonnen. Das freut vor allem die S04-Stars. Cheftrainer Miron Muslic erklärte nach dem Magdeburg-Spiel, was es als Belohnung gibt.

FC Schalke 04: Auswärts ohne Gegentor = ein freier Tag

Nach dem Spiel kehrte Miron Muslic in die Kabine, um mit den Schalke-Stars über die gute Leistung gegen Magdeburg zu reden. Als die Ansprache vorbei war, gab es laute Jubelrufe der Profis: „Two days off! Two days off“. Auf Deutsch: zwei Tage frei. Was steckt dahinter?

„Ich habe der Mannschaft in der Vorbereitung mein Wort gegeben: Wenn wir es in dieser Zweiten Liga, die unglaublich kompakt und ausgeglichen ist, schaffen, auswärts zu null zu gewinnen, gibt es einen zusätzlichen Tag frei. Das bekommen die Jungs selbstverständlich“, erklärte Miron Muslic nach der Partie.

Auch Torhüter Loris Karius verkündete die Extramotivation für die Mannschaft: „Sieg zu null heißt ja auch immer: ein Tag extra frei.“ Für die S04-Stars ist es schon der zweite Auswärtssieg ohne Gegentreffer in dieser Saison.

Folgen weitere Auswärtssiege ohne Gegentor?

Das bedeutet, dass die Profis des FC Schalke 04 mittlerweile zwei freie Tage auf dem Konto haben. Wann sie diese einlösen dürfen oder selbst wollen, ist noch unklar. Zwei Spiele gibt es noch gegen Fürth (26. September) und Bielefeld (5. Oktober), ehe die Länderspielpause ansteht. Dort gibt es dann die Möglichkeit für Kenan Karaman und Co., sich die zwei freien Tage zu gönnen.

Doch vielleicht könnte es bis dahin sogar auf drei Tage erhöhen. Sollten die Knappen auch in Bielefeld ohne Gegentor gewinnen, wären es schon drei freie Tage für die Knappen-Stars. Das könnte ja eine richtig entspannte Länderspielpause für die Profis werden. Dort findet allerdings auch ein Auswärtstestspiel in Dublin statt.