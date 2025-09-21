Königstransfer? Schalke-Fans feiern Neuzugang nach Magdeburg-Gala

Sechs Spiele, vier Siege, Platz vier in der Tabelle: Der FC Schalke 04 kann mit diesem Saisonstart mehr als nur zufrieden sein. Cheftrainer Miron Muslic hat die Königsblauen wieder auf die erfolgreiche Spur gebracht und die vergangenen beiden Horror-Spielzeiten vergessen lassen.

Nach einer zuvor enttäuschenden Leistung gegen Holstein Kiel (0:1) zeigte der FC Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg eine rundum gute Leistung, holte dort auch die verdienten drei Punkte. Neben Kapitän Kenan Karaman wurde vor allem ein Neuzugang besonders von den Fans gefeiert.

Schalke siegt in Magdeburg und feiert Neuzugang

Von der ersten bis zur letzten Minute zeigte der FC Schalke 04, dass man am sechsten Spieltag mit drei Punkten aus Magdeburg zurück nach Gelsenkirchen fahren möchte. Die Königsblauen waren vorne aggressiver, mutiger und in der Abwehr stabiler und sicherer. Das ist vor allem den drei Neuzugängen Timo Becker, Nikola Katic und Hasan Kurucay zu verdanken.

Letzterer wurde nach dem 2:0-Erfolg in Magdeburg besonders von den Fans gefeiert, obwohl er überhaupt nichts mit den beiden Toren zu tun hatte. Viel mehr lag es an seiner starken Abwehrleistung. Seit seiner Ankunft Anfang August gehörte Kurucay stets zu den besten Spielern des Spiels – so auch in Magdeburg.

Der 28-Jährige machte mit Klärungsaktionen, abgeblockten Schüssen, Tacklings und gewonnenen Zweikämpfen auf sich aufmerksam. Die Tatsache, dass er im Sommer sogar lange vereinslos war, macht den Transfer für die Schalker sogar noch schöner. Schließlich ist Kurucay in dieser kurzen Zeit aus der Abwehr nicht mehr wegzudenken.

„Eine absolute Wand“

In den sozialen Medien gab es nach dem Spiel dementsprechend viel Lob von den Schalke-Fans für Kurucay. „Wow, das war heute richtig stark von Kurucay“, „Kurucay ist eine absolute Wand. Da gibt es kein Vorbeikommen“ und „Wie konnte Kurucay so lange vereinslos sein? Der verteidigt so überragend“, heißt es unter anderem von den königsblauen Anhängern.

Diese Lobeshymnen werden Kurucay sicherlich freuen, der gemeinsam mit Becker und Katic eine starke Arbeit in der Abwehr macht. In der 2. Bundesliga haben die Knappen mit nur vier Gegentoren die zweitbeste Verteidigung. Ein kurzer Vergleich und Rückblick auf die letzten beiden Jahre: S04 kassierte ganze 122 Tore. Miron Muslic hat aus der Wackelabwehr der Schalker eine Wand gemacht.