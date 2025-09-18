DFB fällt Entscheidung! Jetzt wissen alle bei Magdeburg – Schalke Bescheid

Wie wird die Reaktion ausfallen? Nach der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel will es der FC Schalke 04 bei den Fans wieder gutmachen und eine gute Leistung zeigen. Diese Möglichkeit bietet sich am 6. Spieltag der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg (20. September, 13 Uhr).

Für dieses durchaus brisante Spiel zwischen den beiden Traditionsvereinen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung getroffen. Sowohl für den 1. FC Magdeburg als auch für den FC Schalke 04 kommt es dabei zu einer Premiere.

Magdeburg – Schalke: DFB-Entscheidung gefallen

Während Schalke mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen durchaus zufrieden sein kann, hatte Magdeburg einen mehr als nur enttäuschenden Saisonstart: vier Niederlagen und nur einen Sieg. Die Luft für Neu-Trainer Markus Fiedler wird dünner, weshalb er unbedingt eine Wende braucht. Gelingt sie gegen S04?

Die letzten vier Duelle zwischen den Schalkern und den Magdeburgern waren dabei mehr als nur wild. Ganze 21 Tore sind gefallen. Zweimal setzte sich der FCM mit 5:2 und 3:0 durch, eine Partie gewannen die Königsblauen mit 4:3 und das letzte Heimspiel der vergangenen Saison endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Fanlager hätten vermutlich nichts gegen ein weiteres Torfestival.

„Immer auf Schalke" Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok.

Doch viel wichtiger werden die drei Punkte sein, die beide Teams sich vorgenommen haben. Für beide Vereine wird es beim Duell am Samstag eine Premiere geben. Denn der DFB hat verkündet, dass Felix Bickel die Partie leiten werden. Mit seinen 29 Jahren gehört er zu den jüngsten Schiedsrichtern.

Premiere bei FCM – S04

Bickel hat in seiner jungen Karriere bislang weder den 1. FC Magdeburg noch den FC Schalke 04 gepfiffen. Dementsprechend werden viele Blicke auch auf ihn gerichtet sein. In einer durchaus hitzigen Atmosphäre braucht der junge Unparteiische einen klaren Kopf.

Unterstützt wird er dabei von den Linienrichtern Philipp Hüwe und Christoph Kluge. Im Kölner Keller sitzen Patrick Alt und Henrik Bramlage, die sich die hitzigen Szenen an den Monitoren anschauen werden.