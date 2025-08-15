Großer Jubel auf Schalke: Muslic verkündet es vor dem Pokalspiel

Nach den beiden Ligaspielen startet der FC Schalke 04 nun auch in die neue Pokalsaison 2025/26. Für die Königsblauen geht es am Sonntag (17. August, 15.30 Uhr) gegen Lokomotive Leipzig aus der Regionalliga Nordost.

Eine einfache Aufgabe wird es nicht, das weiß auch der FC Schalke. Deshalb wird Cheftrainer Miron Muslic so viele Stammspieler wie möglich in der Startelf spielen lassen. Freuen darf sich der S04-Coach auf die Rückkehr von Nikola Katic.

Schalke mit Katic gegen Lokomotive Leipzig

Selbstvertrauen tanken und in die nächste Runde einziehen: Das wird das Motto des FC Schalke 04 sein, wenn es in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Lokomotive Leipzig geht. Die Favoritenrolle dürfte klar sein. Der Regionalligist wird dennoch alles versuchen, um eine Überraschung zu schaffen.

Das will Miron Muslic mit seiner Mannschaft verhindern. „Es ist eine Mannschaft, die in Wahrheit mit 76 Punkten richtig stark performt hat“, warnt der Neu-Coach. Leipzig schaffte es in der vergangenen Saison nicht, in die 3. Liga aufzusteigen, und das trotz einer starken Spielzeit in der Regionalliga Nordost.

„Sie wird uns alles abverlangen und hat in der neuen Saison gezeigt, dass sie es gewohnt ist, Spiele zu gewinnen. Darauf ist unsere Mannschaft aber vorbereitet. Unser Ziel ist es ganz klar, die nächste Pokalrunde zu erreichen,“ so Muslic weiter. Umso wichtiger, dass Nikola Katic wieder eine Option ist.

Auch Karaman in der Startelf

Der Abwehrchef fehlte in Kaiserslautern (0:1) aufgrund einer Kopfverletzung. Gegen Leipzig wird auch Schalke-Kapitän Kenan Karaman wieder zur Startelf gehören. „Kenan ist zu 100 Prozent fit – und wenn er zu 100 Prozent fit ist, wird er auch starten. Er wird uns als Kapitän aufs Feld führen, hat in Wahrheit so viel investiert in den letzten Wochen, um ehrlich an diesen Punkt zu kommen. Er ist so weit“, stellte Muslic klar.

Allerdings wird S04 ohne Ron Schallenberg nach Leipzig reisen. Der Mittelfeldspieler hat Oberschenkelprobleme und soll für die Partie in der Liga gegen Bochum (23. August) geschont werden. Ebenfalls nicht dabei ist Taylan Bulut, dessen Wechsel unmittelbar bevorsteht.