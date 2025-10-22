Irre Wende um Schalke-Leihgabe – geht es jetzt endlich bergauf?

Es war ein kurzes Gastspiel für Ilyes Hamache auf Schalke – zumindest vorerst. Nach nur einer Saison in Gelsenkirchen verlieh Königsblau den kreativen Offensivspieler in die zweite französische Liga zum Amiens SC. Dort sollte der 22-Jährige regelmäßige Spielpraxis sammeln und seine sportliche Entwicklung vorantreiben.

Hierzu bot sich Hamache beim S04 zuletzt gar keine Chance mehr. Bereits in der vergangenen Saison spielte der damalige Neuzugang kaum eine Rolle im königsblauen Kader. In der von Krisen geplagten Spielzeit sich auf Schalke einzugewöhnen, muss denkbar schwierig gewesen sein. Doch auch bei seinem Leihklub blickt Hamache auf einen schwierigen Start zurück.

Schalker Leihgabe entscheidet Spiel

Der Franzose stand in seiner Heimat zu Beginn nur für Kurzeinsätze auf dem Feld und musste mit Amiens zuletzt drei Ligapleiten in Folge hinnehmen (mehr dazu hier). Doch das Aufeinandertreffen gegen den direkten Tabellennachbarn AS Nancy könnte endlich die Wende gebracht haben.

Hamache und Amiens siegten knapp mit 1:0, beendeten damit die Niederlagenserie – und auch persönlich konnte die Schalker Leihgabe jubeln. Den Siegtreffer durch Yvan Ikia Dimi bereitete Hamache vor, ehe er in der 76. Spielminute den Platz verließ. Damit gelang dem Franzosen die erste Torbeteiligung in der laufenden Saison.

Bleibt Hamache in Frankreich?

Ob diese nun als Wendepunkt in der Entwicklung des jungen Offensivspielers dienen kann? Zu wünschen wäre es – Hamache persönlich, aber natürlich profitiert auch der S04 von starken Leistungen des Franzosen. Wenn auch nicht zwangsläufig mehr im eigenen Kader.

Denn Amiens SC besitzt eine,im Leihdeal verankerte Kaufoption für den kommenden Sommer. So könnte Hamache also gar nicht mehr zum FC Schalke 04 zurückkehren – vorausgesetzt, er knüpft an die starke Leistung gegen Nancy an.