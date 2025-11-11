Große Verwirrung um Schalke-Leihgabe – Hamache in frustrierender Situation

Offensive Kreativität und Spielfreude: Auf Schalke konnte Ilyes Hamache damit nicht überzeugen. Doch in der zweiten französischen Liga bei seinem Leihklub Amiens SC schienen die Talente des flexiblen Offensivspielers zuletzt endlich ihre Geltung zu finden – eine kurze Freude allerdings.

Die Statistik der letzten fünf Ligaspiele für die Schalker Leihgabe bei Amiens ist wieder durchwachsen. Zwei Siege gab es im Oktober noch, doch darauf folgten drei Niederlagen. Auffällig: In beiden Siegen fungierte Hamache als zentraler Akteur. Gegen AS Nancy (1:0) bereitete er den Siegtreffer vor und gegen Rodez AF (2:1) traf der Franzose entscheidend in der 74. Spielminute.

Schalke-Leihgabe überzeugt mit Startplatz

Ebenso auffällig: Nach einem holprigen Start in seiner Heimat konnte Hamache in beiden Partien von Beginn an spielen. Steigende Leistung und Einsatzzeit begünstigten einander. Doch seinen Trainer, Omar Def, scheint das eher kalt zu lassen.

+++Ungewissheit auf Schalke vor möglicher Rückkehr+++

Seit Hamaches Formhoch kam der 22-Jährige nur noch zu Kurzeinsätzen in den letzten drei Ligapartien. Darunter befand sich nur ein Startelfeinsatz, der bereits nach 45 Minuten endete. Amiens SC verlor alle drei Partien.

Der Erfolg einer gesamten Mannschaft ist in den seltensten Fällen nur an einen Spieler geknüpft. Dennoch erscheinen die regelmäßigen Wechsel zwischen Startelf und Bankplatz nicht wirklich logisch – vor allem unter Betrachtung Hamaches guter Leistungen in den Spielen zuvor. Besonders ärgerlich für die Entwicklung des jungen Offensivtalents. Denn schon auf Schalke konnte man ihm diese Spielzeit kaum garantieren.

Zu unregelmäßige Spielzeit

Genau aus diesem Grund erfolgte der Wechsel nach Frankreich, in seine Heimat, in eine Liga, in der der 22-Jährige mit seinem Talent Spielzeit sammeln sollte. Aktuell erlebt dieses Vorhaben leider wieder mehrere herbe Rückschläge und Hamache muss abermals um einen Startelfplatz kämpfen.

Der FC Schalke dürfte weiter gespannt die Entwicklung seiner Leihgabe im Auge behalten. Für Verein und Spieler ist zu wünschen, dass diese in nächster Zeit wieder vielversprechendere Züge annimmt. Wie es ab kommendem Sommer mit Hamache weitergeht, ist noch ungewiss. Amiens SC hält eine Kaufoption.