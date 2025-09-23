Furios! Schalke-Leihgabe erlebt wilden Start bei neuem Klub

Ein talentierter Spieler, der sich im Kader auf Schalke allerdings (noch) nicht durchsetzen konnte. Bei der Bewertung des fußballerischen Talents von Ilyes Hamache dürften sich die meisten Fans einig sein. Mit umso größerer Genauigkeit wird seine Leihe in der zweiten französischen Liga betrachtet.

Dort spielt Hamache in der aktuellen Saison für den Amiens SC, wo der 22-Jährige zunächst Spielpraxis sammeln soll. Immerhin für Kurzeinsätze von der Bank reichte es in den ersten beiden Spielen gegen SC Bastia (0:0) und Stade Lavallois (3:0), obwohl der letzte Sieg doch eher dem Gegner geschuldet war.

Zwei Eigentore als „Siegtreffer“

In einer wilden Partie geriet Stade Lavallois durch gleich zwei Eigentore in Rückstand. Nach Hamaches Einwechslung traf der Amiens SC erneut durch Victor Lobry zum 3:0-Entstand. Nach dem Unentschieden zum Debüt ein erster Erfolg für den Leihspieler aus Gelsenkirchen.

Dort wird man in erster Linie hoffen, dass Hamaches Einsatzzeiten schon in Kürze nicht mehr nur aus Einwechslungen tief in der zweiten Hälfte bestehen. Doch sollte auch dieser Wunsch aufgehen und sich der Franzose in seiner Heimat stark präsentieren, ist eine Rückkehr zum FC Schalke 04 nicht garantiert.

Zukunft Schalke für Hamache?

Denn Amiens SC besitzt eine im Leihvertrag festgeschriebene Kaufoption für den Schalker Profi. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich Hamache in der französischen zweiten Liga entwickelt und ob er nochmal eine ernsthafte Option beim S04 darstellen könnte.

Trotz starkem Saisonstart würde dem Schalker Offensivspiel ein kreativer Kopf guttun. Dabei könnte Hamache allerdings das gleiche Schicksal wie Amin Younes ereilen. Beide brauchen den Ball oft am eigenen Fuß, um ihre Kreativität zu entfalten. Der aktuellen Ausrichtung von Miron Muslic scheint das eher zu widersprechen.